El consagrado entrenador alemán no dudó para elegir al máximo exponente del balompié en toda la historia.

Jürgen Klopp es uno de los entrenadores más influyentes de los últimos tiempos en el fútbol europeo y mundial. A pesar de haber dirigido solo a tres clubes durante su carrera, ya que se hizo cargo del Mainz, del Borussia Dortmund y del Liverpool, el alemán logró construir una narrativa a base de títulos y un estilo de juego único que lo catapultó al olímpo de los DTs contemporáneos.

A sus 57 años, tras 9 temporadas dirigiendo a los Reds, Klopp puso una pausa a su carrera como DT y rechazó todo tipo de propuestas recibidas en los últimos meses, confirmando que -de momento- quiere descansar y disfrutar de su día a día fuera de las canchas.

A lo largo de sus 23 años como entrenador, el alemán nacido en la ciudad de Sttutgart tuvo bajos su ala a futbolistas de clase mundial como Marco Reus, Mario Götze, Robert Lewandowski, Mats Hummels, Virgil van Dijk, Alisson Becker, Philippe Coutinho, Mohamed Salah, Sadio Mané y Alexis Mac Allister entre tantos otros. Sin embargo, a la hora de elegir al mejor jugador de todos los tiempos, Klopp no dudó y sentenció el número uno no es uno contemporáneo, sino que no es otro que Pelé.

En declaraciones dadas a Liverpool FCTV en 2018 (el canal oficial del club de Merseyside), Jürgen señaló que O Rei era el mejor futbolista de la historia debido a lo que su padre le decía cuando él era pequeño: “Mi padre siempre me dijo que, sin importar lo que la gente diga en el futuro, Pelé es el mejor (de la historia). Lo conocí (a Pelé) cuando fui comentarista en la Copa del Mundo del 2006. No soy el tipo de persona que se pone nervioso, pero en ese momento estaba sudando como un loco. ¿El mejor de la historia? Para mí, entonces Pelé“, destacó. Clarito…

Pelé, el mejor de la historia para Jürgen Klopp

No solo para Pelé: el reconocimiento de Klopp para Leo Messi, poniéndolo por encima de Cristiano Ronaldo

Más alla de elogiar a Pelé y de quedarse con él como el mejor jugador de la historia, Klopp también tiene dedicadas enormes palabras para Leo Messi, a quien describió como “el mejor futbolista que vio en su vida”. Claro, al astro brasileño, por cuestiones etarias, no llegó a vislumbrarlo en primera persona, aunque al astro rosarino sí y hasta lo enfrentó en diversas oportunidades.

Cuando ganó el Mundial de 2022 con la Selección Argentina, a sus 35 años, Klopp lo destacó de manera imponente: “La forma en la que juega al fútbol a su edad… Su rendimiento podría darnos una idea de cuánto tiempo los futbolistas puedan jugar al máximo nivel y también nos serviría para saber que no deberíamos cerrar las etapas tan temprano. Fue un placer verlo en la Copa del Mundo“.

Además, siempre lo destacó por encima de Cristiano Ronaldo, ya que incluso lo ha hecho de manera cómica con una situación que vivió con el argentino: “Solo tengo una selfie en mi celular. Es con Messi. Y Cristiano estaba en esa habitación también, ja“.