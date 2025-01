Este fue el "jugador perfecto" para Franz Beckenbauer: "Lo tiene todo"

Para muchos, el debate sobre el mejor futbolista de la historia tiene nombre y apellido. Para otros, esta cuestión necesita ser separada por épocas en la que dominaron distintos jugadores. Sin embargo, según Franz Beckenbauer, hubo un solo atleta que cumplió con todos los atributos posibles dentro del deporte rey.

La leyenda del fútbol mundial no tuvo pudor a la hora de destacar a Lothar Matthäus entre los mejores de la historia del balompié. Cuando dirigía la Selección de Alemania rumbo al título en la Copa del Mundo de Italia 1990, Beckenbauer aseguró sin escrúpulos: “Matthäus es el jugador de fútbol perfecto”.

El Kaiser no solo es considerado el mejor futbolista de la historia de Alemania, sino de todo el deporte en general. Marcó época como lo hicieron los cracks que pertenecen al olimpo del balón, jugando como un adelantado a su tiempo y con características que prácticamente no se volvieron a ver jamás. No obstante, esto no le fue impedimento para ponerlo a Matthäus a su lado en el cuadro grande.

“Lo tiene todo. Tiene un control perfecto del balón, es atlético, es inteligente en el campo. Pertenece a los cinco mejores jugadores de la historia del fútbol alemán”, explicó luego de asegurar de que Lothar era sinónimo de perfección.

Lógicamente, las décadas posteriores a esta declaración vieron el nacimiento de otros jugadores extraordinarios y quizás tan completos como Matthäus debido a la metamorfosis que vivió el fútbol con el paso del tiempo, pero para Beckenbauer nunca hubo dudas al respecto y lo sentenció con firmeza.

Pelé, el mejor para Beckenbauer

Pelé. (Foto: Getty)

Eso sí, tal como lo indica en la frase, para el Kaiser solo hubo un solo mejor jugador de la historia y ese fue Pelé. Tras conocerse la triste noticia del fallecimiento del astro brasileño, Beckenbauer le dedicó unas sentidas palabras: “El fútbol perdió hoy al más grande de su historia, y yo perdí a un amigo único. El fútbol será tuyo para siempre. descanse en paz”.

Esto va de la mano con lo que sentenció tiempo atrás, incluso poniéndolo por arriba de Messi y el resto de los grandes atletas que vio este deporte. “Messi es hoy el mejor de todos de su generación, pero aunque son incomparables por ser de épocas diferentes, el mejor de todos es Pelé”, dijo la leyenda germana para luego concluir: “Jugué con él en 1977 y nunca he visto a nadie como él”.

