Cristiano Ronaldo nombró al mejor futbolista de la historia: "No hay jugador más completo"

Cristiano Ronaldo se ha ganado un lugar entre los grandes de la historia del fútbol. Hoy por hoy es el máximo goleador del que haya registros en el deporte y cercano a sus 40 años, no hace más que incrementar esos números. Y si bien han existido los Maradona, los Pélé, los Zidane y hasta los Messi, para el astro portugués, no hay nadie mejor en la historia que él mismo.

Hablando con France Football en 2017, Cristiano Ronaldo mostró su vanidad y toda la seguridad que tiene en si mismo y expresó: “Soy el mejor jugador de toda la historia, en los buenos y malos momentos”.

El luso prosiguió y agregó: “Respeto todas las preferencias, pero nunca vi a nadie mejor que yo. Siempre pensé así. Ningún jugador es capaz de hacer las cosas que yo hago, no hay jugador más completo que yo.”

Cristiano Ronaldo se considera el mejor de la historia.

Aquellas palabras datan de su época en Real Madrid. Desde entonces ha pasado por Juventus, Manchester United y hoy juega en el Al Nassr, donde ha seguido incrementando su palmarés y sus récords individuales. El próximo objetivo en su mira, alcanzar los 1000 goles como profesional.

Messi, el mejor que Cristiano Ronaldo vio jugar

Desde aquel 2017 han surgido los Kylian Mbappé, Vinícius Jr, Erling Haaland y Lamine Yamal, pero de momento para Cristiano Ronaldo sigue sin haber un mejor futbolista en la historia del fútbol que él mismo. Aunque sí reconoció a su eterno rival, Lionel Messi, como al mejor que ha tenido la posibilidad de ver.

Messi, el mejor que le tocó ver jugar.

Así lo expresó Pierce Morgan, periodista británico con una cercana relación con Cristiano Ronaldo. “Tuve una conversación muy interesante con Cristiano cenando luego de la primera entrevista que le hice. Fue sumamente respetuoso con Messi cuando le pregunté por quién fue el mejor futbolista que vio jugar”, le confió Morgan a talkSPORT en 2022.

No obstante, reconoció que Cristiano Ronaldo le aclaró que la pregunta no era del todo precisa: “Me dijo ‘Estas haciendo la pregunta equivocada, no me estas preguntando quién es el mejor jugador’, porque claro, no se ha visto a sí mismo en cancha jugando”, detalló Morgan.

