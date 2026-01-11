Es tendencia:
Gianni Infantino eligió el mejor gol en la historia de los Mundiales: “No podría ser más hermoso”

El presidente de la FIFA no tuvo dudas cuando uno de sus seguidores le consultó por su tanto preferido a lo largo de las Copas del Mundo.

Por Bruno Carbajo

Mientras la cuenta regresiva para el Mundial 2026 sigue tachando días en el calendario, el clima mundialista empieza a apoderarse poco a poco de la agenda. En ese contexto, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, se tomó un respiro de sus obligaciones para interactuar con sus seguidores a través de las redes sociales.

En ese sentido, el mandamás dejó una definición que infla el pecho de los argentinos: eligió el segundo gol de Diego Maradona a los ingleses como el mejor de la historia de la Copa del Mundo.

Ante la consulta de un usuario, el mandatario suizo-italiano se grabó dentro de un estadio y no titubeó para rendirse a los pies de Pelusa y su obra inolvidable en aquel 2-1 por los cuartos de final de México 1986.

El segundo de Maradona contra Inglaterra. Yo no podría haber marcado un gol más bonito“, confesó el dirigente en un posteo que acompañó con el video de aquella apilada histórica, junto al recordado relato de Víctor Hugo Morales.

Pero el elogio no se quedó solo en la elección. Acto seguido, Infantino profundizó en su análisis con palabras cargadas de admiración para describir la corrida de 52 metros en el Estadio Azteca. “Algunos goles son simplemente inolvidables. Un momento de genialidad, creatividad y coraje que definió de qué se trata el fútbol. Un gol que no pudo haber sido más hermoso“, sentenció la máxima autoridad del fútbol mundial.

Datos clave

  • Gianni Infantino eligió el segundo gol de Diego Maradona a Inglaterra (México 1986) como el mejor de la historia de los Mundiales.
  • El presidente de la FIFA lo definió como un momento de “genialidad, creatividad y coraje” que resume la esencia del fútbol.
  • La declaración se dio en redes sociales, donde interactuó con fanáticos en la cuenta regresiva hacia la Copa del Mundo 2026.
Deportivo Alavés envió oferta formal por el pase de Kevin Zenón: todos los detalles

Gracias Aptra: los Premios Toti 2025 a los mejores del año, con Mastantuono, Cavani y Borja consagrados

