Paul Pogba volverá a jugar de manera oficial. Esto se supo hace algunos días, cuando se hizo oficial la reducción de su pena (de cuatro años a 18 meses) por haber dado positivo de deshidroepiandrosterona. Ahora, el francés busca nuevo club y su destino se une con el de la Selección Argentina.

Es que varios portales europeos adelantaron que la idea del futbolista de 31 años es romper su contrato vigente con Juventus, algo en lo que el club está de acuerdo, para marcharse a un nuevo destino. En busca de renacer, el campeón del mundo aterrizaría en Francia.

Según informó el sitio inglés The Sun, ya hubo contactos entre Olympique Marsella y Pogba. Es que el intermediario entre las partes es Mason Greenwood, su ex compañero en Manchester United y actual jugador del plantel que dirige Roberto De Zerbi.

Entonces, si todo sale como el cuadro galo planea, el mediocampista de 31 podría unirse la próxima temporada al Marsella en donde hay tres futbolistas de la Selección Argentina: Gerónimo Rulli, Valentín Carboni y Leonardo Balerdi, todos convocados por Lionel Scaloni en esta última nómina.

Pogba podría elevar el nivel del equipo de la Ligue 1 y nutrir de conocimientos a estos tres argentinos, que son parte de la nueva generación de jugadores que se ha sumado a la Albiceleste en este último tiempo.

La fecha de regreso de Paul Pogba a los terrenos de juego

Tal como informó el periodista Fabrizio Romano, Paul Pogba podrá comenzar a entrenar con la Juventus partir de enero de 2025 y en marzo quedará habilitado para volver a jugar partidos oficiales. El exfutbolista de Manchester United tiene contrato hasta 2026 con el equipo de Turín.

“No me retiro porque todavía me siento futbolista. Quiero luchar contra esta injusticia. Pogba no ha terminado, Pogba está aquí y hasta que me veas diciendo que estoy acabado, no se preocupen. Tengo unas ganas increíbles de volver, me siento como un niño que quiere ser profesional. Estoy entrenando, estoy haciendo todo lo que puedo para volver al campo”, había manifestado Paul meses atrás en una entrevista en su visita a Suiza.

La situación de Paul Pogba con Juventus

Pogba no juega desde febrero de 2024, cuando se hizo oficial su sanción, y venía de varias temporadas en las que no logró disputar demasiados partidos y lejos estuvo de mostrar su mejor nivel. Por lo general, producto de lesiones múltiples. Aún así, sigue teniendo contrato vigente con Juventus, que aún no ha tomado una decisión sobre su futuro.

“Todavía soy jugador de la Juventus. Tengo contrato. Pero no he tenido la oportunidad de hablar con el director deportivo ni el entrenador. Hay silencio… creo que están esperando el resultado del recurso, y luego hablaremos“, explicó a la prensa.

El francés tiene contrato con la Vecchia Signora hasta junio del 2026, luego de firmar su vínculo con el club en 2022 como agente libre, tras seis temporadas en Manchester United.