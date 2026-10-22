Lionel Messi recordó a su padre tras recibir el Premio Princesa de Asturias: “Lo estará disfrutando”

El delantero argentino recibió un nuevo galardón en su carrera y le dedicó unas motivas palabras a su padre.

En la jornada de este jueves, Lionel Messi recibió un nuevo galardón en su carrera, ya que ganó el Premio Princesa de Asturias, que se entrega en Oviedo, España, y que es uno de los más prestigiosos del mundo al no estar solamente relacionado con su labor dentro del campo de juego.

Tras acercarse a tierras españolas y ser recibido por una multitud, el delantero de Inter Miami habló en una entrevista, en la que recordó a su padre Jorge, quien falleció meses atrás y que le insistió para que esté presente en este día importante, más allá de sus compromisos con su club.

“Estoy muy feliz. De hecho, mi padre estaba muy ilusionado con este premio. Sabíamos que era difícil por los partidos que tenía y él insistía mucho para que viniéramos a pasar estos días, a recibirlo por el significado de este premio, que va más allá de lo que hace uno dentro de la cancha o durante toda mi carrera”, inició el futbolista de 39 años.

Para cerrar con su diálogo, afirmó que esté donde esté, Jorge estará orgulloso de verlo recibir este premio por su trayectoria deportiva y labor solidaria en los últimos años: “Él estaba muy feliz con este reconocimiento, así que lo estará disfrutando también”, soltó.

🚨 الأسطورة ليو ميسي:



"بصراحة، أنا سعيد جدًا، في الواقع، كان والدي متحمسًا للغاية لهذه الجائزة.



كنا نعلم أن الأمر صعب بسبب المباريات التي كانت لديّ، لكنه أصرّ كثيرًا على أن نأتي، وأن أحضر إلى هنا لقضاء هذه الأيام وتسلّم الجائزة.



هذه الجائزة تتجاوز ما يقدّمه المرء داخل الملعب،… pic.twitter.com/Y6gQx2tdBN — Messi World (@M10GOAT) October 22, 2026

Messi recordó su paso por Barcelona

“Barcelona significa mucho para mí. Siento un amor especial por la ciudad, por el club. Siempre será así”, dijo el futbolista de Inter Miami para recordar su paso por Barcelona, en donde logró un histórico sextete y marcó una era durante más de 15 años.

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Y agregó: “En Barcelona, tuvimos la suerte de ganar todo… no solo por lo que logramos, sino también por la forma en que lo hicimos, y cuánto disfrutamos jugando, ganando y alcanzando hitos importantes. Amábamos los hermosos momentos que pasamos juntos”.

Qué son los Premios Princesa de Asturias

Los Premios Princesa de Asturias son considerados uno de los galardones internacionales más prestigiosos de España. Son entregados anualmente por la Fundación Princesa de Asturias (anteriormente conocida como Fundación Príncipe de Asturias) con el objetivo de reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humana realizada por personas, instituciones o grupos a nivel internacional.

La ceremonia de entrega se realiza cada mes de octubre en el histórico Teatro Campoamor de Oviedo, en la comunidad autónoma de Asturias. El galardón se divide en ocho categorías fundamentales, y cada ganador recibe una escultura diseñada por el artista Joan Miró, un diploma, una insignia y una dotación económica:

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Artes

Ciencias Sociales

Comunicación y Humanidades

Concordia

Cooperación Internacional

Deportes (La categoría que consagró a Lionel Messi)

Investigación Científica y Técnica

Letras

La locura por la llegada de Messi a Oviedo

Desde que se conoció la decisión del jurado en junio de 2026, la expectativa por ver al astro rosarino en la gala fue en aumento. Su arribo a España durante la jornada de hoy no pasó desapercibido: Messi causó una revolución absoluta en las calles de Oviedo.

Cientos de hinchas argentinos y simpatizantes españoles se agolparon desde temprano en los alrededores de su hotel y en los accesos al Teatro Campoamor para ovacionar al 10. En medio de un fuerte operativo de seguridad, Messi se mostró sonriente y se tomó el tiempo para saludar al público antes de ingresar a recibir su condecoración.

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Por qué le entregaron el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026

Aunque parezca mentira por la inmensa cantidad de trofeos que acumula en su vitrina, esta es la primera vez en su carrera que Lionel Messi recibe el Premio Princesa de Asturias.

El jurado decidió otorgarle esta distinción suprema no solo por sus inigualables registros estadísticos, sino por el impacto cultural y los valores que representa. Tras haber conquistado la Copa del Mundo en Qatar 2022, múltiples Balones de Oro, bicampeonatos de América y haber marcado una época dorada en el FC Barcelona, la obtención de este premio funciona como el broche de oro a una trayectoria inalcanzable.

El fallo destacó su capacidad de superación, su espíritu de equipo, el juego limpio y su activa labor solidaria a nivel global a través de la Fundación Leo Messi, demostrando que su legado trasciende ampliamente el campo de juego.