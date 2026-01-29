Karim Benzema rechazó una insólita oferta para seguir en Arabia y podría estar 6 meses sin jugar: “Una falta de respeto”

En el cierre del mercado de pases de Arabia Saudita, el delantero francés Karim Benzema está viviendo una insólita situación debido a que recibió una oferta para renovar su contrato con Al Ittihad, pero decidió rechazarla y ahora podría estar hasta seis meses sin jugar oficialmente.

Según informan medios franceses, el futbolista con pasado en Real Madrid rechazó la oferta de renovar su contrato con el elenco árabe debido a que consideró la misma como “una falta de respeto” por el sueldo que le ofrecieron. Es por eso que no concentrará para el próximo compromiso del equipo.

Esta oferta es particular debido a que le ofrecieron cobrar 0 euros por mes y percibir el 100% de los derechos de imagen. El entorno del jugador consideró insultante esta propuesta ya que es como jugar gratis y cobrar por otros ingresos que percibe la institución.

Karim Benzema en Al Ittihad. (Getty).

Además, la propuesta de este salario es muy inferior al actual, ya que el delantero percibe un sueldo de 108 millones de dólares al año. Es por eso que la consideró humillante y una falta de respeto a su trayectoria como profesional, por lo que se plantó ante la dirigencia.

De esta manera el jugador se encuentra en conflicto con el club y se plantó. Tal es así que no jugó ante Al Fateh en el empate 2 a 2 por la liga de Arabia Saudita y su postura es no volver a disputar un encuentro hasta que se resuelva su situación contractual.

Cabe destacar que Benzema tiene contrato con Al Ittihad hasta junio de este año. Es por eso que si la situación sigue de esta manera el francés podría estar los próximos seis meses entrenando separado del plantel y sin jugar hasta marcharse en condición de futbolista libre.

Los números de Karim Benzema en Al Ittihad

Desde su llegada al elenco árabe, el delantero francés de 38 años disputó un total de 83 partidos, en los que convirtió 54 goles y aportó 17 asistencias. Además, recibió 4 tarjetas amarillas en 7122 minutos en cancha y ganó dos títulos.

