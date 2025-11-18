Ni Mastantuono ni Mbappé pueden darlo: Karim Benzema reveló que le falta al Real Madrid para ganar la Champions

El Real Madrid actual inició una nueva era con Xabi Alonso en el banquillo y una camada de jugadores que poco tiene que ver con la era dorada de la década pasada. Quedan los Thibaut Courtois, Antonio Rüdiger o Federico Valverde, pero para Karim Benzema, cinco veces campeón de Champions y Balón de Oro en su paso por el merengue, hay una figura fundamental que falta en el Madrid.

Un líder. Para Karim Benzema, el Real Madrid no tiene un futbolista en el plantel que aporte esas cualidades, claves para un equipo campeón. “El Real Madrid de ahora puede que tenga más cosas, pero falta un jugador líder“, inició el francés en diálogo con As. “Hay muchos que juegan en sus selecciones y son los líderes ahí, tienen que buscar lo que aporta y da el líder“, continuó.

“Creo que Vinicius, Mbappé, Rodrygo aunque no juega mucho, Bellingham… Ellos tienen que hablar“, prosiguió Benzema. “Uno está para meter goles, otro para dar asistencias. No vamos a decirle a Bellingham que meta goles porque para eso está Mbappé; ni a él que sea el número 10 porque ese es Bellingham. Tienen que hablar. Está mejor, pero tiene que focalizar más en estos momentos en los que el Real Madrid le necesita porque tiene todo para hacerlo”, completó.

Para Benzema, al Real Madrid le hace falta un líder. (Getty)

Real Madrid está en un cambio generacional, la llegada de jugadores como Franco Mastantuono, Arda Güler, Endrick, Dean Huijsen para acompañar el inicio de la era Xabi Alonso es una muestra de ello. Y aunque Fede Valverde y Vinícius porten la cinta, para Benzema, el equipo todavía no tiene un líder claro y, sin ello, pensar en la Champions resulta muy improbable.

Benzema, dispuesto a volver al Real Madrid

A sus 37 años, Benzema aseguró que está para jugar otras dos temporadas al fútbol y reconoció que, en caso de haber una oportunidad, no le cierra la puerta al Real Madrid: “¿Volver al Madrid? Si Florentino está ahí todavía puede ser, puede ser. Hablo con él y puede ser. Soy madridista. Lo siento dentro. Madrid sigue siendo mi ciudad, me siento madridista y madrileño. A ver qué pasa. Si está él”, declaró.

Benzema no le diría que no al Real Madrid. (Getty)

Karim Benzema pasó 14 temporadas en el Real Madrid, en las que jugó un total de 648 partidos y convirtió 354 goles, lo que lo convirtió en el segundo máximo goleador del club. Durante su etapa, ganó un total de 25 títulos, empatando con Marcelo como el jugador más laureado en la historia del club al momento de su partida al fútbol árabe, además de conseguir el Balón de Oro en 2022.

