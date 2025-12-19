La Selección Argentina sigue de cerca cada acción de su par de Jordania en la previa del Mundial 2026, ya que se enfrentarán en el partido final del Grupo J, en lo que será el primer encuentro en la historia entre ambos combinados nacionales. Es por ello que el más reciente accionar del conjunto del Medio Oriente llamó la atención y causó revuelo también por estos lados.

Jordania llegó a la final de la Copa Árabe de la FIFA, un torneo oficial dedicado para países del oeste asiático y norte de África. Allí tuvo un camino impecable hasta la final, ganando sus cinco partidos antes de medirse con Marruecos. En la definición, estuvo cerca de conquistar su primer título oficial, pero cayó por 3 a 2 en tiempo suplementario. Tras ello, sus jugadores no reaccionaron de la mejor manera.

Jordania perdió la final y los jugadores no reaccionaron bien tras ello.

Las imágenes de la transmisión oficial mostraron al entrenador del seleccionado marroquí, Tarik Sektioui, extendiendo su mano para saludar a los rivales en el podio triunfal, pero estos no estrecharon su mano y lo ignoraron por completo mientras recibían sus respectivas medallas. Una situación que no fue pasada por alto en la prensa internacional.

Tweet placeholder

“Falta de clase” y “actitud inaceptable” fueron algunos de los comentarios que pudieron leerse en la prensa luego de lo ocurrido, que dejó mal parados a los futbolistas de Jordania y al seleccionado en general.

Publicidad

Publicidad

El pedido de disculpas de los futbolistas de Jordania

Ante las críticas recibidas, el futbolista Salem Obaid tomó su cuenta de Instagram y, en nombre de todo el plantel de Jordania, se disculpó públicamente con el entrenador del conjunto campeón. “Pido disculpas al míster Sektioui; fue involuntario y no refleja los valores ni la ética de los jordanos. Lo respetamos inmensamente“, expresó.

Jordania cerró su actuación en la Copa Árabe con buenas sensaciones, más allá de no haber conquistado el campeonato, y alzó algunas cejas por parte de Argentina, Argelia y Austria, sus rivales en el Mundial 2026.

En síntesis

Argentina y Jordania se enfrentarán por primera vez en la historia en el Mundial 2026 .

se enfrentarán por primera vez en la historia en el . Los jugadores jordanos ignoraron el saludo del técnico Tarik Sektioui tras perder la final árabe.

tras perder la final árabe. El futbolista Salem Obaid emitió una disculpa pública en Instagram calificando el acto como algo involuntario.

Publicidad