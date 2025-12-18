Jordania perdió la final de la Copa Árabe de la FIFA a seis meses de ser rival de la Selección Argentina en el Mundial 2026

Este jueves se definió la Copa Árabe de la FIFA, un torneo oficial disputado por seleccionados del Medio Oriente, pertenecientes tanto a Asia como a África. Y en una épica definición, Marruecos se consagró campeona, tras vencer en tiempo suplementario a Jordania, por 3 a 2.

El último semifinalista en Qatar 2022 se presentó con un plantel alternativo y no contó con sus principales figuras, como Hakimi, Bounou o Ziyech, y tuvo como principal figura a su legendario goleador de 35 años, Abderrazak Hamdallah, quien se despachó con un doblete tras ingresar desde el banco.

Marruecos finalmente fue la campeona de la Copa Árabe del FIFA con Hamdallah como figura.

Ambos seleccionados tuvieron sus momentos, con Marruecos poniéndose en ventaja a los 4 minutos de juego, con el tanto de Oussama Tannane, y Jordania dándolo vuelta con doblete de su goleador, Ali Olwan, en la segunda parte. Sobre el final del tiempo regular, Hamdallah empató para llevar la definición al suplementario.

En el inicio del suplementario, Jordania convirtió al sacar del medio, pero el gol fue anulado por el VAR, y sobre el minuto 100, llegó el doblete del ex delantero del Al Ittihad para que Marruecos pueda celebrar y consagrarse campeón por segunda vez en su historia, tras el título que consiguió en 2012.

Ali Olwan fue el goleador de Jordania en la competencia, a echarle un ojo previo al Mundial 2026.

Publicidad

Publicidad

Para Jordania, marca el cierre del un campeonato que fue sumamente positivo a seis meses de la Copa del Mundo, donde enfrentará a la Selección Argentina, ya que ganó cinco partidos de forma consecutiva en su camino a la final, registrando triunfo contra Emiratos Árbes, Kuwait y Egipto en la Fase de Grupos, contra Irak en cuartos de final y ante Arabia Saudita en la semifinal.

Por su parte, esta Marruecos alternativa, que también tendrá su lugar en el Mundial 2026, tuvo victorias ante Comoras y Marruecos, así como un empate frente a Omán en la fase de grupos, y se deshizo de Siria y Emiratos Árabes antes de esta victoria en la final de la Copa Árabe de la FIFA contra Jordania.

En síntesis

Marruecos se consagró campeona de la Copa Árabe de la FIFA tras vencer a Jordania 3 a 2 en tiempo suplementario.

se consagró campeona de la Copa Árabe de la FIFA tras vencer a 3 a 2 en tiempo suplementario. El delantero Abderrazak Hamdallah fue la figura de la final al anotar un doblete .

fue la figura de la final al anotar un . La selección de Jordania, rival de Argentina en el Mundial 2026, había ganado cinco partidos consecutivos en el torneo, en su camino a la final.

Publicidad