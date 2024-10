La selección que José Mourinho sueña con dirigir antes de retirarse del fútbol: "Me contactaron dos veces"

The Special One tiene un trabajo en mente antes de dejar los banquillos.

La legendaria carrera de José Mourinho pasará a la historia como una de las mejores de un entrenador. Desde aquella mítica Champions League con el FC Porto en 2004, pasando por su bicampeonato de Premier League con el Chelsea, el triplete con el Inter de Milán y su era en el Real Madrid. Sin embargo, todavía hay un trabajo pendiente en la lista de The Special One.

Mourinho ha ganado decenas de títulos y entrenado a los mejores equipos del mundo, pero aún le queda dirigir a una Selección Nacional. Y ese combinado es el de Portugal, el cual ya lo ha contactado en el pasado, pero nunca terminó de materializarse. “Me contactaron dos veces, pero no fue en el momento indicado para mí. Me emocioné cuando rechacé la última oferta, en aquel momento decidí seguir en Roma y creo que cometí un error“, admitió Mou en mayo pasado.

Mourinho dejó finalmente Roma luego de ganar una Conference League y hoy es el entrenador del Fenerbahce turco, pero está lejos del rol que le gustaría tener en el combinado luso. Ese lugar, de momento, le pertenece a Roberto Martínez, otro seleccionador con comprobada experiencia internacional.

Mourinho pudo haberse ido a Portugal luego de ganar la Conference League con Roma pero rechazó la propuesta. IMAGO

“Portugal tiene un equipo fantástico, uno de los mejores cinco del mundo. Lo sé, pero sentía una gran conexión con Roma y los fanáticos. Por eso tomé la decisión que tomé”, explicó Mourinho. “El trabajo de Portugal ha venido a mi dos veces, y creo que vendrá una tercera. Espero que la generación que tenga sea tan fuerte como la actual”, completó esperanzado.

José Mourinho, con pocas chances de estar en el Mundial 2026

Entrenadores como Mourinho o Guardiola han pasado toda su carrera por clubes, por lo que no hemos visto qué pueden hacer en torneos de selecciones como Eurocopa, Copa América o Copas del Mundo. Y parece que, para 2026, tampoco los veremos.

Publicidad

Publicidad

Mourinho tiene contrato hasta 2026 con Fenerbahce. IMAGO

Inglaterra quería a Guardiola, pero se terminó quedando con Thomas Tuchel y Mourinho tiene contrato en Turquía hasta 2026 con el Fenerbahce, por lo que no se ve probable que tome una selección antes de la próxima Copa del Mundo. Aún así, The Special One tiene claro que no se retirará antes de cumplir su sueño y ser seleccionador de Portugal en algún momento.