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Liga de Naciones

Liechtenstein vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Liechtenstein vs. Azerbaijan, Liga de Naciones
Liechtenstein vs. Azerbaijan, Liga de Naciones

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.

Azerbaiyán llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.

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La actualidad de ambos equipos

Liechtenstein empató 0-0 como visitante ante Azerbaiyán en la fecha anterior. Liechtenstein está 47° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-2 como local ante Lituania.

En su último compromiso, Azerbaiyán ganó 1-0 como local ante Lituania. El conjunto marcha 28° con 5 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Liechtenstein.

El historial entre Liechtenstein y Azerbaiyán

Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Liechtenstein, 3 de Azerbaiyán y 2 empates.

Últimos 6 enfrentamientos

FechaPartidoResultadoTorneo
01/10/2026Azerbaiyán vs. Liechtenstein0-0UEFA Nations League
06/02/2013Azerbaiyán vs. Liechtenstein1-0Friendlies
10/10/2009Liechtenstein vs. Azerbaiyán0-2UEFA World Cup Qualifiers
10/09/2008Azerbaiyán vs. Liechtenstein0-0UEFA World Cup Qualifiers
05/06/1999Azerbaiyán vs. Liechtenstein4-0UEFA European Championship Qualifiers
14/10/1998Liechtenstein vs. Azerbaiyán2-1UEFA European Championship Qualifiers

Horario del partido

  • Argentina: 16:45 hs

Por dónde ver el partido

Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

  • Andorra vs. Gibraltar — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

  • Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
  • El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
  • Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
  • Azerbaiyán suma 5 puntos en el torneo.
Redacción Bolavip
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