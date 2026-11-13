Liechtenstein vs. Azerbaiyán: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones.
Azerbaiyán llega como favorito de visitante según las casas de apuestas, pero Liechtenstein tratará de dar el golpe.
La actualidad de ambos equipos
Liechtenstein empató 0-0 como visitante ante Azerbaiyán en la fecha anterior. Liechtenstein está 47° en la tabla con 1 punto. Antes perdió 0-2 como local ante Lituania.
En su último compromiso, Azerbaiyán ganó 1-0 como local ante Lituania. El conjunto marcha 28° con 5 puntos. Antes empató 0-0 como local ante Liechtenstein.
El historial entre Liechtenstein y Azerbaiyán
Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentaron 6 veces en los últimos años: 1 triunfo de Liechtenstein, 3 de Azerbaiyán y 2 empates.
Últimos 6 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|01/10/2026
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA Nations League
|06/02/2013
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|1-0
|Friendlies
|10/10/2009
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/06/1999
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|4-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/1998
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Horario del partido
- Argentina: 16:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
- Sudamérica: Disney+ Premium
- México: Sky Sports, Sky+, izzi
- Estados Unidos: Fubo, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
- España: DAZN
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Andorra vs. Gibraltar — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs
En síntesis
- Liechtenstein y Azerbaiyán se enfrentan este viernes 13 de noviembre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Liechtenstein suma 1 punto en el torneo.
- Azerbaiyán suma 5 puntos en el torneo.