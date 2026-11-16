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Liga de Naciones

Alineaciones de Lituania y Liechtenstein para el duelo de la fecha 4 de la Liga de Naciones

Lituania y Liechtenstein se enfrentan este lunes 16 de noviembre por la Liga de Naciones. Las formaciones probables de los dos equipos.

Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones
Lithuania vs. Liechtenstein, Liga de Naciones

Lituania recibe a Liechtenstein este lunes 16 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Lituania viene de caer 0-1 ante Azerbaiyán. Liechtenstein viene de caer 0-1 ante Azerbaiyán.

Las alineaciones de Lituania y Liechtenstein

Lituania (3-4-3): Vincentas Šarkauskas, Vilius Armalas, Kipras Kažukolovas, Artemijus Tutyškinas, Domantas Šluta, Gratas Sirgėdas, Gvidas Gineitis, Justas Lasickas, Eligijus Jankauskas, Motiejus Burba, Artūr Dolžnikov.

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Liechtenstein (3-5-2): Benjamin Buechel, Livio Meier, Jens Hofer, Severin Schlegel, Emanuel Zünd, Aron Sele, Marcel Büchel, Alessio Hasler, Maximilian Göppel, Alessandro Lo Russo, Fabio Luque Notaro. DT: Konrad Fünfstück.

La previa de Lituania y Liechtenstein: todo lo que hay que saber

  • Día: lunes 16 de noviembre
  • Hora: 14:00 (hora de Argentina)
  • Historial: 7 cruces — Lituania ganó 5, Liechtenstein ganó 1 y empataron 1
  • Último antecedente: 24/09/2026: Liechtenstein 0-2 Lituania
Redacción Bolavip
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