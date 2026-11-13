Alineaciones de Liechtenstein y Azerbaiyán para el duelo de la fecha 4 de la Liga de Naciones

Liechtenstein recibe a Azerbaiyán este viernes 13 de noviembre desde las 16:45 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 4 de la Liga de Naciones. Liechtenstein viene de empatar 0-0 con Azerbaiyán. Azerbaiyán viene de ganarle 1-0 a Lituania y acumula 1 triunfo, 1 empate en sus últimos 2 partidos.
Las alineaciones de Liechtenstein y Azerbaiyán
Liechtenstein (5-3-2): Benjamin Buechel, Andreas Malin, Niklas Beck, Yonas Abidi, Jens Hofer, Maximilian Göppel, Marcel Büchel, Alessio Hasler, Aron Sele, Alessandro Lo Russo, Ferhat Sağlam. DT: Konrad Fünfstück.
Azerbaiyán (3-4-3): Emil Balayev, Rahil Mammadov, Gismat Aliyev, Rahman Dashdamirov, Tellur Mutallimov, Abdulakh Khaybulayev, Aleksey İsayev, Rufat Abbasov, Tural Bayramov, Mahir Emreli, Oruc Mammadov. DT: Aykhan Abbasov.
La previa de Liechtenstein y Azerbaiyán: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 13 de noviembre
- Hora: 16:45 (hora de Argentina)
- Historial: 6 cruces — Liechtenstein ganó 1, Azerbaiyán ganó 3 y empataron 2
- Último antecedente: 01/10/2026: Azerbaiyán 0-0 Liechtenstein
- Próximo partido de Liechtenstein: vs. Lituania, lunes 16 de noviembre