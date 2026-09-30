Azerbaiyán vs. Liechtenstein en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 2 de la Liga de Naciones

El jueves 1 de octubre, Azerbaiyán buscará su primer triunfo en esta Liga de Naciones cuando reciba a Liechtenstein, un rival que todavía no sumó puntos.
Ambos vienen de arrancar la competencia con resultados distintos y necesitan reaccionar rápido en una fase donde cada punto pesa para no quedar relegados en la tabla.
Horario del partido
- Argentina: 13:00 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: ESPN2, Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Azerbaiyán empató 1-1 como visitante ante Lituania en su debut y llegó a la primera unidad, aunque quedó lejos de los puestos de arriba del grupo. El equipo necesita ganar en casa para no perderle pisada a los que ya arrancaron con triunfo.
Liechtenstein, en cambio, cayó 2-0 de local frente a Lituania y todavía no pudo sumar en esta edición. Un resultado positivo en Azerbaiyán le permitiría empezar a acomodarse en la tabla y despegarse del fondo.
El historial entre Azerbaiyán y Liechtenstein
El historial entre ambos favorece claramente a Azerbaiyán, que ganó tres de los cinco cruces disputados, con un empate y apenas una victoria de Liechtenstein. La diferencia de gol también es contundente: 8 a favor de Azerbaiyán contra 2 de su rival, un dato que refuerza la superioridad histórica en la serie.
Últimos 5 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|06/02/2013
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|1-0
|Friendlies
|10/10/2009
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|0-2
|UEFA World Cup Qualifiers
|10/09/2008
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|0-0
|UEFA World Cup Qualifiers
|05/06/1999
|Azerbaiyán vs. Liechtenstein
|4-0
|UEFA European Championship Qualifiers
|14/10/1998
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|2-1
|UEFA European Championship Qualifiers
Tabla de posiciones
|#
|Equipo
|PJ
|G
|E
|P
|GF
|GC
|DIF
|Pts
|1
|Suiza
|2
|2
|0
|0
|6
|0
|+6
|6
|2
|Albania
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|3
|España
|2
|2
|0
|0
|7
|3
|+4
|6
|4
|Austria
|2
|2
|0
|0
|6
|2
|+4
|6
|5
|Suecia
|2
|2
|0
|0
|5
|2
|+3
|6
|6
|Eslovaquia
|2
|2
|0
|0
|4
|1
|+3
|6
|7
|Montenegro
|2
|2
|0
|0
|5
|3
|+2
|6
|8
|Grecia
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|9
|Portugal
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|10
|Francia
|2
|2
|0
|0
|2
|0
|+2
|6
|11
|Finlandia
|2
|1
|1
|0
|7
|0
|+7
|4
|12
|Islandia
|2
|1
|1
|0
|4
|1
|+3
|4
|13
|Bosnia y Herzegovina
|2
|1
|1
|0
|4
|2
|+2
|4
|14
|Lituania
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|15
|Eslovenia
|2
|1
|1
|0
|2
|0
|+2
|4
|16
|Países Bajos
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|17
|Irlanda del Norte
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|18
|Ucrania
|2
|1
|1
|0
|1
|0
|+1
|4
|19
|Irlanda
|2
|1
|0
|1
|3
|1
|+2
|3
|20
|Inglaterra
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|21
|Italia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|22
|Armenia
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|23
|Dinamarca
|2
|1
|0
|1
|4
|3
|+1
|3
|24
|Bélgica
|2
|1
|0
|1
|2
|1
|+1
|3
|25
|Malta
|1
|1
|0
|0
|2
|1
|+1
|3
|26
|Noruega
|2
|1
|0
|1
|4
|4
|+0
|3
|27
|Kosovo
|2
|1
|0
|1
|2
|3
|-1
|3
|28
|Croacia
|2
|1
|0
|1
|3
|5
|-2
|3
|29
|Luxemburgo
|2
|1
|0
|1
|2
|4
|-2
|3
|30
|Islas Feroe
|2
|0
|2
|0
|2
|2
|+0
|2
|31
|Estonia
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|+0
|2
|32
|Azerbaiyán
|1
|0
|1
|0
|1
|1
|+0
|1
|33
|Gibraltar
|1
|0
|1
|0
|0
|0
|+0
|1
|34
|Kazajistán
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|35
|Bulgaria
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|36
|Chipre
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|37
|Alemania
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|38
|Andorra
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|39
|Hungría
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|40
|Georgia
|2
|0
|1
|1
|0
|1
|-1
|1
|41
|Moldavia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|42
|Polonia
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|43
|Bielorrusia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|44
|Letonia
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|-2
|1
|45
|Escocia
|2
|0
|1
|1
|0
|3
|-3
|1
|46
|Serbia
|2
|0
|0
|2
|2
|4
|-2
|0
|47
|Liechtenstein
|1
|0
|0
|1
|0
|2
|-2
|0
|48
|Rumania
|2
|0
|0
|2
|3
|6
|-3
|0
|49
|República Checa
|2
|0
|0
|2
|1
|4
|-3
|0
|50
|Gales
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|51
|Turquía
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|52
|Israel
|2
|0
|0
|2
|1
|6
|-5
|0
|53
|Macedonia del Norte
|2
|0
|0
|2
|0
|5
|-5
|0
|54
|San Marino
|2
|0
|0
|2
|0
|10
|-10
|0
Tabla actualizada al 30 de septiembre. Puede variar con los resultados de la fecha.
Todos los partidos de la fecha
- Malta vs. Gibraltar — jueves 1 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Azerbaiyán y Liechtenstein se enfrentan este jueves 1 de octubre por la fecha 2 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium.
- Azerbaiyán suma 1 punto en el torneo.
- Liechtenstein suma 0 puntos en el torneo.