Los 2 futbolistas argentinos que fueron nominados al Golden Boy: sus rivales

El diario Tuttosport publicó la lista de 25 finalistas para el premio a la joya del año y dos jugadores de la Albiceleste participarán por el galardón.

Mientras la Selección Argentina se prepara para su último amistoso de esta Fecha FIFA, ante Benín en lo que será la despedida de Lionel Messi, se confirmó que dos de los convocados para esta ventana integran la lista de finalistas para el Golden Boy del 2026.

Como todos los años, el diario italiano Tuttosport, a través de la votación de periodistas europeos, premia al mejor futbolista de hasta 21 años por su desempeño en el año en el viejo continente.

En esta oportunidad, Franco Mastantuono y Gianluca Prestianni son los representantes de Argentina entre los aspirantes al prestigioso galardón, que se entrega desde 2003. En cuanto a jugadores albicelestes, solamente Lionel Messi y Sergio Agüero lograron conquistarlo.

Este año, Prestianni tuvo un notable desempeño con la camiseta de Benfica y, luego del Mundial, pelea por un lugar permanente en la Selección Argentina. Del otro lado, Franco Mastantuono tuvo un difícil pasaje por Real Madrid y levantó en el arranque del préstamo en Fiorentina. El surgido de River recibió una Wild Card para estar entre los finalistas al premio que se entregará en diciembre.

Entre sus principales rivales aparece Pau Cubarsí, figura absoluta de Barcelona, a pesar de su corta edad, y campeón del mundo con la Selección de España. Además, destacan nombres como los de Yan Diomandé, Endrick, Estevao, Lennart Karl, Myles Lewis-Skelly y Warren Zaire-Emery, entre otros.

Los 25 nominados al Golden Boy

Pau Cubarsí (FC Barcelona)

Marc Bernal (FC Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Manchester City)

Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)

Yan Diomande (Real Madrid)

Endrick (Real Madrid)

Luka Vušković (Brighton)

Victor Froholdt (FC Porto)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Rayan (Bournemouth)

Eli Junior Kroupi (Bournemouth)

Jorrel Hato (Chelsea)

Estêvão (Chelsea)

Gianluca Prestianni (Benfica)

Konstantinos Karetsas (Borussia Dortmund)

Saïd El Mala (Colonia)

Jon Martín (Real Sociedad)

Kerim Alajbegovic (Juventus)

Finn Jeltsch (Stuttgart)

Lennart Karl (Bayern Munich)

Charalampos Kostoulas (Brighton) (Wild Card)

Joane Gadou (Borussia Dortmund) (Wild Card)

Rodrigo Mora (AS Roma) (Wild Card)

Xavi Espart (FC Barcelona) (Wild Card)

Franco Mastantuono (Fiorentina) (Wild Card)

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