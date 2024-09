El ex arquero, hoy panelista de ESPN, se animó a catalogar a los dos mejores del planeta en su puesto. ¡Sorpresa absoluta!

Catalogar a un futbolista como el mejor de la historia, muchas veces puede resultar chocante. De hecho, la gran mayoría coincide en que Diego Maradona sigue siéndolo, pero otros tantos mencionan a Pelé, Alfredo Di Stéfano y también a Lionel Messi. Sin embargo, pocas personas han arriesgado con el más destacado de todo el planeta en la posición más cruel del deporte: el arquero. Uno de los que se animó a hacerlo fue Carlos Navarro Montoya.

Nacido en Medellín, pero con gran parte de su vida en Argentina, el Mono buscó salir del molde, de lo que suele ser una habitual charla de café y así se encargó de evitar la mención a arqueros que rompieron todo tipo de paradigma como fueron los casos de Oliver Kahn, Cláudio Taffarel, Dida, Peter Shilton o Lev Yashin.

Durante las últimas horas, Navarro Montoya dialogó con BOLAVIP, y luego de analizar a los mejores en su puesto dentro del fútbol argentino, amplió sus dichos: “Hoy por hoy el mejor arquero del mundo es Dibu Martínez, pero si hago una mirada más lejana, el mejor y más completo es Manuel Neuer, sin dudas”, vociferó. Incluso, al nacido en la ciudad balnearia de Mar del Plata, también lo colocó entre los cuatro mejores de la Selección Argentina.

“Para mí, el mejor de todos fue Hugo Gatti, aunque no llegó a jugar un Mundial. Yo no lo vi jugar a Amadeo Carrizo, pero también fue de los mejores. Menciono al Pato Abbondanzieri y, obviamente al Dibu Martínez”, indicó el ex arquero de Boca Juniors e Independiente.

Dibu Martínez es uno de los mejores arqueros de la historia para Navarro Montoya.

Navarro Montoya y los mejores arqueros de la actualidad

Así como se animó a manifestar que Dibu Martínez y Manuel Neuer son los mejores del mundo, también se encargó de analizar el presente del fútbol argentino, siendo la posición en la que es especialista a la que le hizo foco.

“Sacando a los consagrados, como Chiquito Romero y Franco Armani, Guido Herrera, Tomás Marchiori y Leandro Brey son muy buenos arqueros”, confesó el Mono Navarro Montoya para describir a los jugadores que están destacándose en el presente.