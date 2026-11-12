Turquía vs. Bélgica: horario y dónde ver en vivo y online en Argentina, por la fecha 5 de la Liga de Naciones

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre, por la fecha 5 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

Turquía recibe a Bélgica este jueves 12 de noviembre desde las 14:00 hora de Argentina. El encuentro corresponde a la fecha 5 de la Liga de Naciones. Turquía llega a este cruce sin sumar un solo punto en la Liga de Naciones, algo que pocas veces se ve en este formato. Bélgica, en cambio, tiene la chance de sacar una ventaja clara en la tabla si repite lo que hizo hace apenas unas semanas.

No hay demasiado margen para el local, que necesita revertir una imagen golpeada antes de que la fase se le escape de las manos. Para Bélgica, en tanto, es una oportunidad de estirar diferencias y llegar con más tranquilidad a los partidos que le quedan.

La actualidad de ambos equipos

Turquía no levanta cabeza. Perdió los tres partidos que lleva jugados en esta edición, incluyendo una caída por 3-0 justamente ante este mismo rival, y hoy aparece 51° entre 54 selecciones. La visita de Italia también la dejó golpeada, así que llega con la necesidad urgente de cortar la racha negativa antes de que la diferencia de gol se vuelva un problema serio.

Bélgica tampoco viene de su mejor momento, aunque su situación es bastante más cómoda. Cayó goleada ante Francia en su presentación más reciente, pero antes de eso había resuelto con comodidad el primer cruce ante Turquía. Son 6 puntos y el puesto 23 de la tabla general, un lugar que puede mejorar bastante si consigue un resultado positivo en esta vuelta.

El historial entre Turquía y Bélgica

El historial entre ambos muestra una ligera ventaja belga: 4 victorias contra 3 de Turquía y 3 empates en diez encuentros, con 19 goles convertidos por Bélgica contra 15 de los turcos. El duelo más reciente, de hace apenas un mes, también quedó del lado belga por 3-0, en lo que fue una de las dos caídas más contundentes para Turquía en esta serie.

La serie viene siendo pareja con el correr de los años, con marcadores ajustados y algún que otro resultado abultado de los dos lados. El empate también apareció varias veces, lo que confirma que no es un cruce donde haya una diferencia tan marcada como la que muestra la tabla actual.

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Últimos 10 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 02/10/2026 Bélgica vs. Turquía 3-0 UEFA Nations League 03/06/2011 Bélgica vs. Turquía 1-1 UEFA European Championship Qualifiers 07/09/2010 Turquía vs. Bélgica 3-2 UEFA European Championship Qualifiers 10/10/2009 Bélgica vs. Turquía 2-0 UEFA World Cup Qualifiers 10/09/2008 Turquía vs. Bélgica 1-1 UEFA World Cup Qualifiers 24/05/2006 Bélgica vs. Turquía 3-3 Friendlies 28/04/2004 Bélgica vs. Turquía 2-3 Friendlies 19/06/2000 Turquía vs. Bélgica 2-0 UEFA European Championship 30/04/1997 Turquía vs. Bélgica 1-3 UEFA World Cup Qualifiers 31/08/1996 Bélgica vs. Turquía 2-1 UEFA World Cup Qualifiers

Horario del partido

Argentina: 14:00 hs

Por dónde ver el partido

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Armenia vs. Chipre — jueves 12 de noviembre, 14:00 hs

Montenegro vs. Letonia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

San Marino vs. Bielorrusia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Albania vs. Finlandia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Inglaterra vs. Croacia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

República Checa vs. España — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Italia vs. Francia — jueves 12 de noviembre, 16:45 hs

Moldavia vs. Kazajistán — viernes 13 de noviembre, 14:00 hs

Luxemburgo vs. Estonia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Bulgaria vs. Islandia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovaquia vs. Islas Feroe — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Eslovenia vs. Suiza — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Escocia vs. Macedonia del Norte — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Serbia vs. Alemania — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Países Bajos vs. Grecia — viernes 13 de noviembre, 16:45 hs

Kosovo vs. Israel — sábado 14 de noviembre, 11:00 hs

Georgia vs. Hungría — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Noruega vs. Gales — sábado 14 de noviembre, 14:00 hs

Suecia vs. Bosnia y Herzegovina — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Rumania vs. Polonia — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Austria vs. Irlanda — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Irlanda del Norte vs. Ucrania — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

Portugal vs. Dinamarca — sábado 14 de noviembre, 16:45 hs

En síntesis

Turquía y Bélgica se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este jueves 12 de noviembre por la fecha 5 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por ESPN2 y Disney+ Premium .

y . Turquía suma 0 puntos en el torneo.

suma 0 puntos en el torneo. Bélgica suma 6 puntos en el torneo.