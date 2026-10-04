Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

El lunes 5 de octubre, Ucrania y Hungría se cruzan en un duelo que puede acomodar bastante la tabla de grupos de la Liga de Naciones. Los dos llegan con los mismos puntos y necesitan el triunfo para no quedar relegados en la zona baja.
Con 4 unidades cada uno tras tres fechas, ninguno se puede dar el lujo de regalar puntos. Están entre los últimos del certamen y una victoria los acerca a pelear por algo más que el trámite.
Horario del partido
- Argentina: 15:45 hs
Por dónde ver el partido
- Argentina: Disney+ Premium
La actualidad de ambos equipos
Ucrania llega golpeada después de perder 0-3 como local ante Irlanda del Norte, un resultado que contrasta con el empate sin goles que había conseguido de visitante frente a Georgia. Antes de esa racha irregular, el equipo había ganado 1-0 en suelo húngaro, así que el funcionamiento no es parejo partido a partido.
Hungría, por su parte, viene de ganar 1-0 en casa frente a Georgia, un triunfo que le devolvió algo de confianza luego de empatar 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte. El tropiezo más reciente que arrastra es justamente la derrota 1-0 contra Ucrania, así que llega con ganas de revancha inmediata.
El historial entre Ucrania y Hungría
El historial entre ambos es corto pero parejo en cantidad de duelos: apenas tres enfrentamientos, con dos victorias para Hungría y una para Ucrania. En las cuentas de gol también manda el equipo húngaro, que anotó 5 contra 3 en todo el historial.
El antecedente más fresco es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Ucrania se impuso 1-0. Los otros dos cruces quedaron en el recuerdo lejano, allá por 1992, cuando Hungría se llevó ambos resultados.
Últimos 3 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|25/09/2026
|Hungría vs. Ucrania
|0-1
|UEFA Nations League
|26/08/1992
|Hungría vs. Ucrania
|2-1
|Friendlies
|29/04/1992
|Ucrania vs. Hungría
|1-3
|Friendlies
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la fecha
- Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs
- Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs
- Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs
- Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs
- Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs
En síntesis
- Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.
- El partido se transmitirá por Disney+ Premium.
- Ucrania suma 4 puntos en el torneo.
- Hungría suma 4 puntos en el torneo.