Ucrania vs. Hungría en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la fecha 4 de la Liga de Naciones

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre, por la fecha 4 de la Liga de Naciones. Los detalles de la televisación.

El lunes 5 de octubre, Ucrania y Hungría se cruzan en un duelo que puede acomodar bastante la tabla de grupos de la Liga de Naciones. Los dos llegan con los mismos puntos y necesitan el triunfo para no quedar relegados en la zona baja.

Con 4 unidades cada uno tras tres fechas, ninguno se puede dar el lujo de regalar puntos. Están entre los últimos del certamen y una victoria los acerca a pelear por algo más que el trámite.

Horario del partido

Argentina: 15:45 hs

Por dónde ver el partido

La actualidad de ambos equipos

Ucrania llega golpeada después de perder 0-3 como local ante Irlanda del Norte, un resultado que contrasta con el empate sin goles que había conseguido de visitante frente a Georgia. Antes de esa racha irregular, el equipo había ganado 1-0 en suelo húngaro, así que el funcionamiento no es parejo partido a partido.

Hungría, por su parte, viene de ganar 1-0 en casa frente a Georgia, un triunfo que le devolvió algo de confianza luego de empatar 0-0 como visitante ante Irlanda del Norte. El tropiezo más reciente que arrastra es justamente la derrota 1-0 contra Ucrania, así que llega con ganas de revancha inmediata.

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El historial entre Ucrania y Hungría

El historial entre ambos es corto pero parejo en cantidad de duelos: apenas tres enfrentamientos, con dos victorias para Hungría y una para Ucrania. En las cuentas de gol también manda el equipo húngaro, que anotó 5 contra 3 en todo el historial.

El antecedente más fresco es justamente el de la fecha pasada en esta misma Liga de Naciones, cuando Ucrania se impuso 1-0. Los otros dos cruces quedaron en el recuerdo lejano, allá por 1992, cuando Hungría se llevó ambos resultados.

Últimos 3 enfrentamientos

Fecha Partido Resultado Torneo 25/09/2026 Hungría vs. Ucrania 0-1 UEFA Nations League 26/08/1992 Hungría vs. Ucrania 2-1 Friendlies 29/04/1992 Ucrania vs. Hungría 1-3 Friendlies

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Tabla de posiciones

Todos los partidos de la fecha

Chipre vs. Letonia — lunes 5 de octubre, 13:00 hs

Montenegro vs. Armenia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Rumania vs. Suecia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Bosnia y Herzegovina vs. Polonia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Irlanda del Norte vs. Georgia — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Italia vs. Turquía — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Francia vs. Bélgica — lunes 5 de octubre, 15:45 hs

Kazajistán vs. Islas Feroe — martes 6 de octubre, 11:00 hs

Luxemburgo vs. Bulgaria — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Estonia vs. Islandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Moldavia vs. Eslovaquia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Bielorrusia vs. Finlandia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Albania vs. San Marino — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Suiza vs. Macedonia del Norte — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Escocia vs. Eslovenia — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Inglaterra vs. República Checa — martes 6 de octubre, 15:45 hs

Croacia vs. España — martes 6 de octubre, 15:45 hs

En síntesis

Ucrania y Hungría se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones.

se enfrentan este lunes 5 de octubre por la fecha 4 de la Liga de Naciones. El partido se transmitirá por Disney+ Premium .

. Ucrania suma 4 puntos en el torneo.

suma 4 puntos en el torneo. Hungría suma 4 puntos en el torneo.