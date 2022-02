Se inicia un nuevo año que tendrá competencia para las Selección Mayor, la Sub 20 y la Sub 17, Campeonato de Primera y Ascenso, Copa Libertadores y mucho más.

Si bien el 2022 comenzó con la Copa Federal, en su edición 2021 que quedó postergada por la pandemia, con el inicio del Campeonato de Primera División y los dos amistosos de la Selección en la primera fecha FIFA del año se dio el puntapié inicial a lo que será un año cargadísimo de partidos. Primera A, B y C, Reserva, Copa Federal, Copa Libertadores. Y a nivel Selección, habrá competencia para la Mayor, la Sub 23, Sub 20 y la Sub 17. Un calendario completo con todo lo que se viene.

Primera A

Este torneo que se inicia este viernes 25 de febrero tendrá 21 equipos participantes y jugarán todos contra todos, a lo largo de 21 fechas. Se jugará durante todo el año y finalizará el 30 de octubre, con un equipo campeón y tres descensos. Se suspenderá la competencia durante las fecha FIFA, la Copa América y la Libertadores.

Reserva

Como varios equipos tienen jugadoras afectadas al Sudamericano Sub 17 (que se juega desde el 1° de marzo) el torneo, que será diferente al de Primera, comenzará una vez que regrese el equipo nacional desde Uruguay.

Primera B

El torneo comenzará el 6 de marzo con la participación de 22 equipos divididos en dos zonas. Del 1° al 6° de cada zona se clasificarán a la Fase Ascenso (12), mientras que del 7° al 11° jugarán la Fase Permanencia (10). Por el ascenso, jugarán todos contra todos a dos ruedas (local y visitante). El primero será el campeón. El torneo se jugará hasta mediados de noviembre.

Segundo ascenso: se hará un torneo reducido con los ocho mejores equipos (menos el campeón) con instancias de cuartos de final, semifinal, a un sólo partido mietras que la final será a doble partido.

Por la Permanencia se enfrentarán todos contra todos a dos ruedas. Habrá tres descensos.

Primera C

El sorteo del fixture fue suspendido a fines de febrero y se retomará en marzo. Por el momento son 26 los equipos que solicitaron participar de la categoría, con seis clubes nuevos respecto a los del 2021. Comenzaría a jugarse en abril.

Copa Federal

La segunda edición de esta Copa se disputaría en julio, mientras el torneo esté en pausa por la Copa América femenina.

Supercopa

Aún resta que se juegue la edición 2021 entre el campeón de la Copa Federal (UAI Urquiza) y Boca (Campeón 2021).

En este 2022 deberá jugarse la nueva edición entre el campeón de la Copa Federal y el que logre consagrarse en el torneo de Primera A.

Copa Libertadores

La sede de esta edición, que tendrá premio millonario por primera vez para el campeón, será en Guayaquil, Ecuador. Será Boca el equipo que representará a la Argentina. La fecha de disputa será del 13 al 28 de octubre.

SELECCIÓN

MAYOR

Jugada la primera de las fechas FIFA de este 2022, aún quedan dos más antes de la Copa América y luego habrá otras tres:

Abril: entre el 4 y el 12.

Junio: entre el 20 y el 28.

Agosto: entre el 29 y el 6 de septiembre.

Octubre: entre el 3 y el 11.

Noviembre: entre el 7 y el 15.

Copa América

Será en Colombia, del 8 al 30 de julio. La competencia entregará tres cupos directos y dos boletos más para el repechaje del Mundial 2023. Y tres cupos más para los Panamericanos de 2023 (Chile ya tiene su lugar por ser país organizador).

Sub 23

Se disputarán los Juegos Odesur en Asunción, Paraguay. Será del 1° al 15 de octubre.

Sub 20

El Sudamericano se jugará en Chile del 6 al 24 de abril. El mismo dará dos cupos para el Mundial de Costa Rica que se desarrollará del 10 al 28 de agosto de este año.

Sub 17

El Sudamericano se jugará en Uruguay del 1 al 19 de marzo. Habrá tres cupos para el Mundial que será en India del 11 al 20 de noviembre.