Boca insistió durante todo el mercado de pases para poder quedarse con el pase de Lucas Merolla, quien aún no firmó su contrato con Huracán y, en el caso de no hacerlo, se quedará con el pase en su poder a partir de mitad de año. Por una cuestión reglamentaria, esto le permite a los de La Ribera a poder confeccionar un precontrato con el zaguero de 27 años.

Fueron demasiadas las versiones que circularon durante estos últimos días, pero desde la dirigencia del Globo siempre su mantuvieron en su postura: solamente aceptarían la salida de Merolla si es que Boca abonaba un total de 2 millones de dólares. Pero desde Brandsen 805 la oferta que acercaban era de 1,2 millones.

Después de que desde AFA le bajaran la persiana al mercado de pases, Carlos Papandrea afirmó que "es imposible que firme un precontrato". Y el representante del zaguero se tomó el tiempo de explicar la razón: "No lo va a hacer por una cuestión de respeto al club que lo vio nacer". Es una decisión tomada: Merolla quiere dejarle dinero a Huracán.

Así como se plantó con respecto a un posible arribo al último campeón de la Liga Profesional, el ex Guillermo Brown de Puerto Madryn tenía que juntarse con David Garzón para negociar su continuidad en el equipo de Parque Patricios. Sin embargo, no asistió al cónclave. Y la respuesta de la cúpula dirigencia fue tajante: "Hasta que no firme, no volverá a jugar", indicó el periodista Brian Pécora.

Como el mercado de pases en Letonia continúa en actividad, desde el entorno del futbolista consultaron en La Quemita si aún estaba firme la propuesta de Riga Football Club. Y obtuvieron una respuesta positiva.

Más allá de que Merolla quería emigrar a Boca para tener la chance de jugar en un grande del país, por estas horas está más cerca de armar las valijas y realizar la diferencia económica al emigrar a suelo europeo que de llegar a La Bombonera y con el pase en su poder.