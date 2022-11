Racing le ganó a Boca y logró obtener su título 38 en 119 años de historia. Después de lo que fue el bochornoso final del partido en el estadio Parque La Pedrera, los jugadores del plantel comandado por Fernando Gago se encargaron de festejar junto a los hinchas que se hicieron presentes en la provincia de San Luis.

El final del encuentro estuvo empañado por los agravios que recibió Carlos Alcaraz, autor del segundo gol de la Academia, quien fue increpado por los jugadores de Boca por su festejo de cara a la hinchada del Xeneize. A raíz de ello, el mediocampista nacido en La Plata le pidió disculpas a los fanáticos boquenses, pero disparó con munición pesada contra los jugadores dirigidos por Hugo Ibarra.

Alcaraz fue contundente contra los futbolistas del Xeneize, pero también apuntó contra un ex arquero del club de La Ribera: "Entiendo que estés enojado, o molesto", le indicó a Carlos Navarro Montoya, quien anteriormente le confesó que no le había gustado el festejo de cara a la tribuna de Boca. Pero el nacido en La Plata no se quedó ahí.

"A nosotros, a mí personalmente, a toda la hinchada y a nosotros mismo como grupo también nos molestó cuando quizá ellos nos cargaron la semana pasada, cuando dijeron que si la queríamos, que lo dijo el 9; o el central de ellos, que dijo que estaban todos Copetti, que quizá metió a un compañero nuestro que no tendría por qué. Y como ellos festejaron, nosotros festejamos", sentenció el 22 de Racing, que marcó el gol, hasta ahora, más importante de su carrera.