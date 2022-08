Independiente no pudo aguantar la victoria ante Vélez en la Liga Profesional de Fútbol tras un grosero error de Sosa y las críticas de los hinchas no tardaron en llegar. Una presión que el uruguayo quiso desviar escudándose en una supuesta frase que Andrés Merlos le habría dicho durante el partido.

Sin embargo, al parecer la cosa no fue tan así ya que el propio árbitro de la Primera División del fútbol argentino salió a desmentir y a liquidar a Sosa: "No puedo creer lo que dijo... Está mintiendo" comenzó declarando Merlos antes de asegurar que no se iba a "hacer cargo" de las palabras del arquero.

Confirmando que le dijo al uno de Independiente que "podía agarrar la pelota" ya que "no era un pase atrás", Merlos dejó expuesto a Sebastián Sosa luego de que este se escude en él: "El árbitro me lo ratificó cuando le pregunté si la podía agarrar y me dijo que me hubiera cobrado falta técnica", soltó Sosa hace unos días en TyC Sports.

Además de esto, Andrés Merlos fue con todo contra Sosa: "Todo el estadio y la gente se dio cuenta de su error. No era un pase atrás", comentó demostrando mucha tranquilidad ya que "todo está grabado". Duras palabras que seguramente repiquen en los hinchas de Independiente.

¿Sebastián Sosa se va de Independiente?

En cuanto al futuro del arquero, la continuidad de Sebastián Sosa por ahora se mantiene en incógnita. Con un contrato que finaliza en diciembre de este año, el uruguayo confesó que ya habló con el presidente de Peñarol para regresar al Manya en caso de que Dawson abandone la institución.