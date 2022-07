El árbitro del encuentro entre Barracas y Patronato habló tras el escándalo y descartó que haya un beneficio hacia el Guapo. Además confirmó que no tiene jugadores para informar sobre lo sucedido.

El cierre de la novena fecha en la Liga Profesional se vio totalmente empañado por lo sucedido en el partido en el cual Barracas Central se impuso por 2-1 frente a Patronato en donde Jorge Baliño tuvo varias decisiones que despertaron la bronca y el enojo de los jugadores visitantes, de los cuales cuatro terminaron detenidos.

Con un estallido en las redes sociales contra Federico Beligoy, Tapia y los árbitros, Jorge Baliño rompió el silencio tras el escándalo e intentó terminar con las polémicas: "Con Barracas ven fantasmas que no existen", comenzó el juez antes de agregar que "hay demasiadas susceptibilidades" en torno al equipo del cual Chiqui Tapia es su máximo exponente.

Un punto no menor en el enojo del ámbito futbolero por el vínculo del presidente de la AFA con el Guapo pero que según Baliño no interfiere en sus decisiones: "A los árbitros no nos influye que Tapia vaya al estadio a ver a Barracas", según comentó para TyC Sports luego de que los jugadores de Patronato hayan sido liberados por la policía.

Sumado a esto, uno de los mayores temores que tenía la gente de Patronato post partido es el informe de Baliño por los incidentes que se produjeron. Sin embargo, el árbitro del partido confirmó que si bien "no hice el informe" porque no había luz en los vestuarios, el mismo no tendría "jugadores para informar por mala conducta".

Quien no correrá la misma suerte que los jugadores es Facundo Sava. El entrenador de Patronato fue expulsado durante los 90 minutos pero a su vez tuvo un encontronazo con el referí del partido una vez finalizado, quien confirmó que sí "informará a gente del cuerpo técnico".