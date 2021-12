Barracas Central tuvo su revancha tras perder la final con Tigre y terminó logrando el ascenso en un partido para el infarto frente a Quilmes y desde los doce pasos. De esta manera, el Guapo volverá a la Primera División y empieza a preparar el plantel que buscará la permanencia con un jugador que despertó alguna polémica.

A una semana de lo que fue la victoria de Barracas sobre el Cervecero, se generaron algunas críticas en las redes sociales porque el Guapo confirmó que tendrá dos caras nuevas de cara al 2022 y una de ella será Rodrigo Saracho. La polémica surgió ya que el arquero de 27 años fue quien defendió el arco de Quilmes en la final.

Pese a los comentarios que surgieron en redes sociales, la incorporación de Saracho a Barracas resulta hasta lógica ya que es uno de los mejores arqueros de la Primera Nacional y su costo no es muy elevado en comparación a otras alternativas. Vale destacar que el arquero estuvo muy cerca de llegar a Racing hace un tiempo cuando la rompía en Estudiantes de Caseros.

Por otro lado, al mismo tiempo que anunciaron a Saracho, Barracas Central confirmó que el experimentado Jonathan Blanco también se sumará al equipo tras defender la camiseta de All Boys durante la última temporada. El volante ya conoce la Primera División ya que jugó en esta categoría con Tigre y Olimpo.

Finalmente, no es un detalle menor remarcar que Rodolfo De Paoli confirmó su continuidad al frente del Guapo y así podrá dirigir en la Primera División del fútbol argentino por primera vez en su carrera. Sin embargo, el relator aún no confirmó que será de su carrera profesional como periodista.