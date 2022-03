Matías Cóccaro está viviendo un momento de ensueño. Hacerle un gol a Boca, en La Bombonera, y darle el triunfo a Huracán después de 12 años no es algo de todos los días. Sin duda alguna, el delantero uruguayo que llegó al fútbol argentino desde Montevideo City Torque, quedó en la rica historia del conjunto de Parque Patricios.

Si bien está en boca de todos por su rendimiento dentro del campo de juego, también tuvo un gesto que llamó la atención de propios y extraños: tras el tanto del triunfo, el charrúa le pidió disculpas a los hinchas del Xeneize.

"Me crié viendo a Boca ganar, con todos mis ídolos de niño. Sentía que debía hacerlo (el gesto) y lo hice. Soy impulsivo, no lo tenía pensado", explicó Matías Cóccaro en diálogo con TyC Sports. Y para bajar la tensión entre algunos fanáticos de Huracán que lo criticaron por la acción, el Zorro sostuvo que "No soy hincha de Boca, soy de Nacional y estoy agradecido a Huracán".

Además de explicar el por qué de su festejo ante el Xeneize, también confesó el cariño que le tomó a los de Parque Patricios: "Huracán me abrió las puertas en Argentina, me dio la chance de demostrar lo que soy, es un club que me brinda todo y la gente me hace sentir parte. Es el único equipo que se ganó mi corazón acá", enfatizó.