La fase zonal de la Copa de la Liga Profesional llegó a su fin y el cuadro de cuartos de final ya está armado: Boca recibirá a Defensa y Justicia, River se medirá con Tigre, Estudiantes chocará con Argentinos Juniors y Racing tendrá que jugar con Aldosivi. Las semifinales se llevarían a cabo el próximo fin de semana.

Sin embargo, a tan solo un día de disputarse las cuatro llaves eliminatorias, todavía se desconocen los horarios de los mismos y el descontento del público es unánime por el nivel de desorganización que se está manejando. Todo comenzó con la queja del Halcón por la acumulación de partidos en menos de una semana, lo cual obligó a las autoridades de la Liga a reunirse virtualmente para resolver la cuestión.

En medio de la discusión, el presidente de Defensa y Justicia, Diego Lemme, dialogó con TyC Sports para revelar el detrás de escena y sorprendió a todos con una curiosa confesión cuando le preguntaron si había sido notificado para jugar este martes. "La Liga mandó una planificación a todos los clubes que teníamos probabilidad de clasificar. Como buen cabulero, le dije que lo iba a ver el domingo después de las seis de la tarde", reveló el dirigente.

A continuación, Lemme fundamentó. "¿Cómo voy a apuntar una queja o hablar de algo que quizás a mí no me tocaba? En el caso de Newell's se sabía porque iba tercero y se había hablado de esa posibilidad", señaló el presidente del Halcón para respaldar sus dichos. Sin dudas, una situación más que particular que generó descontento en redes sociales.