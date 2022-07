Con polémicas y un final muy caliente, Banfield y San Lorenzo no se sacaron ventajas

La tarde dominical dejó de lado el asado o las pastas de la abuela para que todos los amantes del fútbol se sienten frente al televisor para observar un encuentro que prometía muchísimo: Banfield y San Lorenzo se midieron en el Florencio Sola, donde mantuvieron expectantes a todos, ya que ambos tienen realidades similares.

Después de lo que había sido la caída, también como local, pero ante Unión, en el elenco comandado por Claudio Vivas buscaban seguir escalando para que los hinchas del Taladro recuperaran la sonrisa y que, silenciosamente, se empezaran a meter en la pelea. En cambio, los de Rubén Darío Insúa habían derrotado a Boca y soñaban con encarar una realidad diferente en la Liga Profesional.

A lo largo de los primeros 45 minutos, se dieron dos partidos completamente diferentes. Si bien el local dominaba el choque con total normalidad, no lograba ser punzante en los últimos metros y no lastimaba al arco defendido por Sebastián Torrico. Y allí fue cuando San Lorenzo encontró la apertura del marcador: Alejandro Maciel no pudo evitar cometerle una infracción dentro del área a Adam Bareiro, quien la cambió por gol desde el punto de penal.

Más allá de tener el resultado a su favor, los de Insúa no fueron contundentes para ampliar la ventaja y le dieron vida a los de Vivas: con un disparo de media distancia, Matías González dejó sin chance alguna a Torrico, a quien la pelota le jugó una mala pasada por el pique, y logró el tan ansiado empate.

En el complemento no hubo grandes situaciones para que alguno de los dos equipos se impusiera en el resultado. Sin embargo, a falta de 10 minutos y de manera consecutiva, Banfield tuvo dos chances muy claras: Ramiro Enrique se sacó la marca de encima y sacó un fortísimo remate, que Torrico desvió al córner, y acto seguido fue Luis Mago quien tuvo la chance de dar vuelta el marcador con un cabezazo, pero la pelota se fue muy cerca del travesaño.

Cuando faltaban 3 minutos para el pitazo final, tras una serie de cabezazos que se dieron después de una jugada a balón detenido, Malcom Braida tuvo la victoria para San Lorenzo, pero Maciel lo evitó desde la línea. Y antes de que llegara la culminación del juego, Andrés Merlos dictaminó que no hubo penal para el Taladro, lo que generó un gran repudio por parte de todos los hinchas presentes. De hecho, también se habían quejado por la sanción que dictaminó en el primer tiempo con el penal de Bareiro, y en el complemento ante una posible expulsión a Agustín Giay por una infracción a Agustín Urzi.

Ahora, el Ciclón tendrá la oportunidad de retornar el triunfo en el Nuevo Gasómetro, cuando este martes reciba a Unión. Por su parte, Banfield tendrá que viajar hacia Córdoba, donde el jueves, buscará vencer a Talleres.