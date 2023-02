Restan menos de 48 horas para que se produzca el cierre del mercado de pases en el fútbol argentino, que mantiene a los clubes muy activos y realizando incorporaciones relámpagos para evitar cualquier sobresalto en la temporada. Y Racing es uno de los que perdió poco, pero sumó lo justo y necesario.

Así como llegaron Juan Ignacio Nardoni, Óscar Opazo, Maximiliano Moralez y Paolo Guerrero, en el mundo Racing perdieron baluartes claves para Fernando Gago como fueron los casos de Carlos Alcaraz, Enzo Copetti y Eugenio Mena.

Mientras buscan un lateral izquierdo que pueda reemplazar a Mena, quien se marchó en libertad de acción y firmó con Universidad Católica, en la Academia están expectantes por lo que pueda ocurrir con el 10, Matías Rojas.

Al paraguayo que brilló en Defensa y Justicia se le terminará el contrato a mitad de año, y los dirigentes de Racing están tratando de extendérselo hasta diciembre de 2024. Pero la postura de Rojas está más que clara: quiere ser el jugador mejor pago del plantel, algo que Víctor Blanco y compañía, por el momento, no tienen en sus planes.

Así como Rojas realizó su pedido, también notificó en las oficinas del Cilindro que lo están buscando desde Qatar, y también desde Brasil, en donde Vasco da Gama, Cruzeiro y Atlético Mineiro pidieron condiciones por el extremo de 27 años que ganó tres títulos con la celeste y blanca en el pecho.

Desde la Academia ya saben que Gago no colgará al jugador por no renovar su vínculo, pero intentarán llegar a un acuerdo. Y en el caso de que no lo logren, se mantendrá en el plantel pese a que los hinchas están pidiendo que comience a entrenarse por su cuenta en el Predio Tita Mattiussi.