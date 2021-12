La final de este sábado entre River y Colón tiene su capítulo trágico. En la mañana de este sábado, un accidente vehicular se llevó la vida de cuatro personas que viajaban hacia Santiago del Estero para ver el partido por el Trofeo de Campeones.

El siniestro tuvo lugar en la ruta provincial N°4, a 40 kilómetros de la ciudad de Santa Fe, cuando una camioneta utilitaria, identificada como Renault Kangoo y que viajaba desde la localidad bonaerense de Florencio Varela, chocó de frente ante un camión.

Según las primeras versiones del hecho, cerca de las 10 de la mañana, Bomberos de Esperanza y Laguna Paiva acudieron a brindar asistencia a los involucrados en el accidente de tránsito, a la altura del kilómetro 20, en jurisdicción de Manucho. A partir de las precisiones que brindó el sitio Santa Fe 24, "cinco personas quedaron atrapadas en el vehículo de menor porte y cuatro murieron, entre ellas un menor que tendría entre 4 y 7 años. En tanto, la única sobreviviente fue trasladada en estado grave al Hospital José María Cullen".

Después del accidente fatal, el camionero que resultó ileso, brindó declaraciones al periodista Ignacio Laurenti de Aire de Santa Fe y sostuvo: “Hice todo para evitar el accidente y no pude. Me quedo tranquilo porque hice lo posible para tratar de que no pase”, expresó conmovido.

Además, explicó que “venía del lado de San Cristóbal rumbo a Entre Ríos y la utilitaria desde Nelson rumbo a San Cristóbal. El conductor de la Kangoo mordió la banquina, perdió el control del volante y se cruzó de carril”.