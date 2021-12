El futuro inmediato de Independiente de Avellaneda está envuelto en un clima de incertidumbre total ya que no solo no se sabe cuando serán las elecciones sino que tampoco se conoce quién será el DT (apuntan a Domínguez). Sin embargo, no todas son pálidas ya que este miércoles se confirmó una venta necesaria.

Luego de dos años en Brasil, repartidos entre Vasco Da Gama y Sao Paulo, Martín Benítez debía volver al Rojo y esperar a la decisión que pueda tomar el nuevo DT del equipo. Sin embargo, en los últimos días llegó un ofrecimiento de Gremio que no hizo dudar a la dirigencia ya que el acuerdo se hizo casi espontáneamente.

De esta manera, Benítez jugará en la Serie B de Brasil en un equipo que está obligado a ascender lo antes posible por que así lo marca su historia. Si bien en primer momento el pase se hará en calidad de cedido con un cargo de 300 mil dólares por una temporada, el correr del tiempo seguramente termine formando una compra.

Según lo que marca el acuerdo entre Independiente y Gremio; si el volante ofensivo juega el 60% de los partidos o el equipo asciende se deberá comprar la mitad de la ficha en 1.5 Millones de dólares. Así no solo ingresará dinero sino que también quedará un porcentaje para una compra futura.

A su vez, el periodista Matías Martinez indicó que Gremio estará obligado a realizar un contrato de tres años al jugador. Con un detalle no menor; cada temporada que Benitez supere el 60% de los partidos, los de Porto Alegre deberán pagar un 25% más del pase.

Habiendo debutado en la primera de Independiente en 2010, Martín Benítez formó parte del descenso y el ascenso del Rojo además de ser campeón en la Copa Sudamericana 2017 y en la Suruga Bank del 2018. Por otro lado, convirtió 31 goles y 24 asistencias en 213 partidos disputados.