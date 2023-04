En un partido que estuvo repleto de polémicas, por trifulcas dentro del campo de juego y jugadas que podían terminar en expulsión, Boca venció 3 a 1 a Racing en La Bombonera, cortando así una racha de 4 partidos sin ganar como local en la Liga Profesional, desde el partido contra Platense, hace dos meses.

Luego del encuentro, en el que Fernando Gago, entrenador de Racing y que está en la cuerda floja suspendió la conferencia de prensa, fue Leonardo Sigali quien habló con los medios, en donde hizo su descargo por el accionar de Merlos, quien podría haber expulsado a Valentin Barco y Sebastián Villa, y criticó al periodismo, acusándolo de condicionar los arbitrajes.

"Del árbitro qué te voy a decir. Se habló muchísimo de los árbitros, de que no era penal contra Independiente. El periodismo generó esto. Depende del periodismo. Las polémicas con Boca son jugadas puntuales que yo no las puedo manejar. Ustedes (los periodistas) lo pueden manejar desde un micrófono. Tienen el poder", comenzó el capitán de la Academia.

Y añadió: "Dentro de la cancha se habla, pero más no podemos hacer. Ustedes generan ese clima de que favorecen a Racing. No sé si condiciona, pero yo me hago cargo de lo futbolístico y de estas cosas mucho no puedo hacer. Dentro de la cancha lo hablamos, pero el árbitro vio otra cosa".