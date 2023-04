Tanto para Boca como para Racing, el partido que los cruzó en La Bombonera en la noche del sábado era de vital importancia. Es que ambos clubes buscaban salir de un momento marcado por la irregularidad y en la previa de encuentros que pueden marcar el éxito o fracaso del semestre, ya que la Academia deberá recibir en Avellaneda a Flamengo por la Libertadores y el Xeneize será visitante de Colo Colo en el mismo certamen para luego también ir a Núñez para afrontar una nueva edición del Superclásico.

Finalmente, fueron los de Jorge Almirón los victoriosos con una soberbia actuación y golpeando en los momentos más importantes del partido. Con dos goles antes de los cinco minutos en los pies de Martín Payero y Pol Fernández, y el restante en la agonía del encuentro con una enorme corrida de Miguel Merentiel, Boca se impuso por 3 a 1 y parece empezar a salir de la pequeña crisis deportiva, mientras que la de Racing no deja de incrementarse.

Es que luego que el intenso y picante clásico que se vivió en Brandsen 805, Racing llegó a su cuarta caída en sus últimos cinco partidos en el plano local y ese restante fue el empate ante Independiente en donde era claro favorito debido al presente de su eterno rival y vecino. Por eso, y por la merma en el juego que se vio en el club blanquiceleste, se puso en duda al entrenador Fernando Gago.

En medio de este difícil presente para la Academia, el DT con pasado en Aldosivi tomó una contundente decisión tras la derrota en La Bombonera: no asistir a la conferencia en la sala de prensa de Boca y retirarse de Brandsen 805 sin brindar declaraciones. Si bien esto es algo recurrente en algunos entrenadores, esto suele suceder en momentos críticos en donde muchas cuestiones a responder refieren al mal presente de un club.

Así, Gago eligió no hablar mientras muchos hinchas de Racing en las redes sociales adjudican que su ciclo como DT está cumplido. Además, en sus últimas conferencias de prensa el entrenador racinguista soltó reclamos para sus jugadores y afirmó que no es el mismo nivel de plantel que la temporada pasada, por lo que eso se refleja en los resultados recientes. ¿Seguirá en el cargo el ex jugador de Boca y Real Madrid?