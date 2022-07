"Él priorizó sus cosas antes que cumplir sus sueños. Aca te puede ir bien o mal, pero bueno. El fútbol no es para cagones. No hablo más con una persona que actuó de esa manera. ¿Qué podés hablar? Yo tengo palabra. La tengo cuando la doy. Muchos querían que no agarrara Central, pero nadie me maneja la vida. Si doy mi palabra, la cumplo". Esa fulimante frase fue la que utilizó Carlos Tevez para manifestar su enojo hacia el Chapa Retegui al haberse bajado del proyecto de la dirección técnica de Rosario Central apenas comenzado su ciclo.

Es que a menos de un mes desde su confesión de sus ganas de ser entrenador, el Apache consiguió la oportunidad de su primera experiencia como DT en el banco de suplentes de Rosario Central. En un principio, junto con él y sus hermanos iba a estar en el grupo de trabajo el Chapa Retegui, saltando por primera vez desde el hockey al fútbol. Sin embargo, el mismo día que se confirmó la asunción de Tevez, el ex entrenador de las Leonas se bajó de su puesto como ayudante de campo debido a la imposibilidad de dejar su cargo en la Ciudad de Buenos Aires, donde ejerce como Secretario de Deportes.

La principal cuestión que le dolió a Tevez sobre la salida de Retegui, según sus propias palabras, fue la decisión de Chapa de comunicar su salida en los medios sin hablarlo entre ellos en la intimidad. "Que venga de frente y me lo diga a la cara", soltó sobre eso en diálogo con TyC Sports. Durísimo.

Horas más tarde, el propio Chapa salió a romper el silencio y aclaró toda la situación sin filtro: "Lo primero que quiero decir es que a Carlos (Tevez) le deseo lo mejor, de corazón, en esto que emprendió. Con su experiencia y su sabiduría le va a ir muy bien. Hoy después de almorzar me enteré de lo que dijo, puedo entenderlo, pero yo tengo un compromiso muy grande con la Secretaría de Deportes de la Ciudad de Buenos Aires, con mucha gente, con los clubes de barrio, los polideportivos, con la gestión, con deportistas y exdeportistas de alto rendimiento, es un compromiso muy grande. Era muy difícil que pudiera acompañarlo", comenzó Retegui en el mismo medio donde Tevez había soltado la bomba horas atrás.

Luego, siguió: "Evidentemente la coyuntura del día a día hace que uno tenga que elegir y hoy mi compromiso con la gestión que lleva casi seis meses hacen que yo no pueda acompañarlo. Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento para Carlos y para su entorno, para todo, y la verdad que no es un buen momento de escuchar de alguien que yo pensé era mi amigo las palabras que virtió, pero lo respeto como lo respeté siempre y lamento esta situación". Para cerrar, le pidió disculpas públicas al ex 10 de Boca: "No quiero generar pelea ni discusiones. Si me equivoqué pido perdón, pero mi mirada sobre Tévez no va a cambiar. Yo quiero lo mejor para él. Tiene experiencia, muy buena energía y es joven". Además, explicó que otro motivo de su negativa a sumarse al proyecto de Rosario Central fue debido a que el hecho de meterse en el fútbol era una idea a mediano plazo y que todo se dio muy rápido. Chapa, sin pelos en la lengua, al igual que Tevez esta tarde.