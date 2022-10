El Kun se metió en la actualidad del Torneo LFP y alentará por un equipo en particular en la recta final del certamen.

La jornada de martes en la Champions League tuvo como estrella a Sergio Agüero en la pantalla de Star+, en lo que fue su regreso a las transmisiones en vivo para los partidos más importantes del fútbol europeo. En esta oportunidad, el Kun miró el partido entre PSG y Benfica con la compañía de Javier Saviola y Martín Palermo, quienes compartieron diversas anécdotas poco conocidas sobre sus respectivas carreras.

Sobre el fútbol argentino se habló largo y tendido. De hecho, el campeón de América le confesó al Conejito que lo seguía de cerca cuando comenzó a jugar en River y hasta le pidió a su familia que le compraran los botines que usaba Saviola en sus inicios. Un recuerdo espectacular.

Con el pasar de los minutos, ambos se metieron en el debate por la definición del Torneo de la Liga Profesional y el Kun no dio vueltas a la hora de elegir a su equipo favorito para dar la vuelta olímpica el próximo domingo 23 de octubre.

"¿Quién crees que sale campeón en Argentina? Faltan tres fechas. Yo creo... ojalá salga campeón Atlético Tucumán pero por Pusineri", expresó la leyenda del Manchester City que luego le dedicó unas sentidas palabras al actual DT del Decano.

"Pusineri jugó conmigo. Fue mi capitán en Independiente. Yo era muy chico y viste que siempre tenes un referente que te ayuda, que te da consejos. La verdad es que siempre portó muy bien, me ayudó, me involucró con el grupo ese que estaba Montenegro, Insúa, el Turu Flores... Me gustaría Atlético Tucumán más que nada por Pusineri", concluyó. Un hincha más del Decano de cara a la definición del campeonato.

Sin embargo, dejando de lado su corazón y su cariño hacia Pusineri, Agüero analizó en frío los partidos que quedan y sentenció: "Yo creo que va a salir campeón Boca". Un pálpito que podría hacerse realidad si el equipo de Hugo Ibarra consigue, al menos, 9 de los 12 puntos que quedan en disputa.