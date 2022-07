El hincha de Boca que enfrentará a River y avisa: "No es invencible, podemos dar el batacazo"

Sin lugar a dudas, las últimas presentaciones de River en la Liga Profesional y en la Copa Libertadores invitan a que Barracas Central sueñe en grande para poder eliminarlo. Una creencia que se vio plasmada en las declaraciones de una de las figuras del Guapo que además jugará con su sentimiento por Boca como bandera.

Capitán y enganche del equipo, Iván Tapia, hijo del presidente de la AFA, habló en la previa del duelo con el equipo de Gallardo y sostuvo que "River no es el equipo invencible de hace unos años" por lo que en Barracas mantienen la ilusión ya que "no es invencible, podemos dar el batazo".

A su vez, durante su charla con Radio La Red, Tapia destacó lo importante que sería ganarle la serie a un entrenador como Gallardo, quien "internacionalmente se ganó un nombre destacable" y comentó que le gustaría cambiar su camiseta "por el buzo de Franco Armani".

Vale destacar que hace solo unas semanas, cuando Barracas recibía a Boca en el Estadio de All Boys, el hijo del Chiqui Tapia confesó ser hincha del Xeneize: "Todos saben que soy hincha de Boca, que me gusta mucho", había comentado dando a entender que en esta ocasión no solo jugará con la camiseta de Barracas sino que también lo hará con el corazón.