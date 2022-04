Después de salir con las manos fuera del área vs. Barracas Central, Marcos Díaz hizo su descargo en una historia de Instagram.

El reloj marcaba 42 minutos del primer tiempo, Marcos Díaz descolgó un centro y sacó la contra rápidamente. La jugada de Huracán fue excelente y terminó en el gol del Zorro Cóccaro. El marcador se ponía 2-1, pero a instancias del VAR el juez del partido anuló el tanto porque el arquero salió del área con la pelota en sus manos. Para colmo, Barracas lo ganó en la última con un tiro libre de Iván Tapia. Post duelo, Díaz hizo un increíble descago en Instagram.

Después de la derrota del Globo, el arquero y referente del club se mostró muy enojado en las redes sociales. Igualmente, vale destacar que la acción del VAR fue correcta y el gol del Guapo fue totalmente lícito, aunque nunca deje de hacer ruido por tratarse del equipo de Chiqui Tapia.

El increíble descargo de Marcos Díaz en Instagram

Con dos fotos de referencia, el ex arquero de Boca escribió: "Yo me hago responsable de mis errores, pero de este error que se haga cargo el que coresponde". Así, dio a entender que para él no estuvo bien anulado el gol de Huracán.

Además, mostrando lo que a su entender "debió haber mostrado el VAR" y "lo que mostró el VAR y cobró herrera" en comparativa, el arquero del Globo pidió: "Espero que sean tan minuciosos siempre". Durísimo.

+La jugada que discute Marcos Díaz vs. Barracas Central