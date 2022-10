Gabriel Pellegrino, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata, opinó sobre la nueva reprogramación del partido vs. Boca y sorprendió a todos.

El presidente de Gimnasia sobre el cambio de horario del partido vs. Boca: "Le convenía..."

"Vamos a quedar concentrados para que recuperen los chicos y veremos quiénes están mejor para jugar contra Boca. Mañana (por este martes) no vamos a hacer nada prácticamente y el miércoles vamos a jugar, una locura. Hay que aceptarlo, no podemos hacer nada", dijo Pipo Gorosito tras empatar sin goles con Argentinos Juniors.

La AFA escuchó al DT y cambió el fixture para que lo que resta del encuentro correspondiente a la fecha 23 se juegue el jueves a las 15 horas. Tras la decisión, algunos aseguraron que fue para favorecer al Xeneize y Gabriel Pellegrino, presidente del Lobo, se expresó al respecto. ¿Qué dijo el pope?

Aunque muchos hinchas pusieron el grito en el cielo, el presidente tripero no dudó en sostener: "Boca no saca ventaja con esto. Estuvo muy bien en acceder al cambio de día". Y no se quedó allí defendiendo la decisión final tomada en calle Viamonte.

"Boca reaccionó ante un problema ajeno a ellos, que lo sufrieron en su momento (la represión policial en el Bosque). A Boca le convenía jugar mañana con un Gimnasia cansado", sentenció sorprendiendo a todos en la ciudad de las diagonales.