Entre lágrimas, desde Racing criticaron la victoria de Boca: "No hicieron nada para ganar"

La racha de Racing en el fútbol local lo hacía correr con ventaja como favorito ante un Boca que seguía buscando su personalidad futbolística en este 2022 en las semifinales de la Copa de la Liga, pero finalmente fue el Xeneize quien obtuvo el pase a la final desde los penales tras un aburrido 0 a 0 donde los dirigidos por Sebastián Battaglia no patearon al arco en los 90 minutos.

La promesa de partido quedó solo en promesa, ya que el cotejo no dejó grandes situaciones a destacar pero sí quedó claro que el conjunto de Avellaneda fue superior a Boca en los 90' pero no pudo extrapolarlo al resultado y desde los doce pasos el Xeneize no perdona nunca.

Así, gracias al penal atajado por Agustín Rossi y el penal definitivo de Alan Varela, Boca llegó a la instancia final y espera a su rival, el cual saldrá del ganador del duelo de esta tarde de domingo entre Tigre y Argentinos. Y desde Racing se manifestaron sobre lo que fue la derrota y dejaron una crítica por el rendimiento del equipo ganador.

El encargado de hablar de ello fue Leonel Miranda, volante racinguista que se mostró muy conmocionado por la eliminación, ya que en las declaraciones que dio post partido se lo pudo ver con los ojos llenos de lágrimas. En ese contexto, Lolo afirmó: "Nos vamos con las manos vacías, no hicieron nada para ganar. Todo el partido fue de nosotros, me da bronca".

Luego, siguió por la línea del análisis del partido, y al tratar de explicar en una frase el motivo por el cual Boca ganó en los penales y se quedó con el pase a la final exclamó: "Tienen eso que los hace jugar así y ganar, lamentablemente. Hoy nos vamos muy tristes".