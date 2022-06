Pese a lo efectivo que resultó, las acciones Andrew Redmayne no cayeron del todo bien en el ámbito futbolero y fue duramente criticado por una de las figuras que tuvo la última fecha de la Liga Profesional.

"Es impresentable": el ex Boca que criticó al arquero australiano por su baile

Cuando todo el pueblo peruano sufría el nerviosismo por los penales que se avecinaba, en la delegación de Australia estaban tranquilos ya que tenían un as bajo la manga: Andrew Redmayne y sus bailes. Una acción que no cayó del todo bien y que despertó la furia de un ex jugador de Boca.

Enojado por los movimientos del arquero del Sydney FC de la Primera de Australia, quien fuera el jugador de la fecha durante el último fin de semana salió a criticarlo duramente: "Lo primero que se me vino a la cabeza es impresentable", comentó durante una charla con TNT Sports.

Con conocimiento de causa por compartir el puesto, Carlos Lampe no soportó los movimientos del arquero australiano ya que "no parecía siquiera un baile" y lo comparó con una figura del pasado: "No veía eso desde el arquero polaco Dudek, pero él hacía un movimiento visualmente mucho mejor".

Pese a que entiende que "es su manera y su forma", al arquero de Atlético Tucuman no le gustó los gestos del responsable de eliminar a Perú. Vale destacar que el sub capitán de la Selección de Bolivia viene de ser figura en el Estadio Monumental ante River tapando nada más y nada menos que 8 tiros al arco.

Mientras tanto, Andrew Redmayne habló de los penales que detuvo con tan particular movimiento: “No me puedo llevar el crédito porque los chicos corrieron 120 minutos. Esto no es sólo de los 11 que jugamos, también es de los del banco, cuerpo técnico y los que formaron parte de este equipo", se sinceró.