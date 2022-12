Después de varios días de incertidumbre, donde todo indicaba que Boca y Racing jugarían el sábado 21 de enero la Supercopa Argentina en Abu Dhabi, la fecha se adelantó un día. Pero desde la Asociación del Fútbol Argentino no habían confirmado qué ocurriría con el encuentro. Hasta el día de hoy.

Por momentos se llegó a hablar que Boca no quería presentarse al encuentro por una cuestión de que no tendría a disposición a los futbolistas que fueron expulsados en el Trofeo de Campeones, justamente frente a Racing, pero aún no está confirmado que Sebastián Villa, Alan Varela, Luis Advíncula, Carlos Zambrano, Diego González, Frank Fabra y Darío Benedetto tengan que perderse el compromiso.

Por el hecho de que el Xeneize se quedó con la última Liga Profesional, mientras que la Academia alzó el Trofeo de Campeones, desde AFA afirmaron que tendrán la chance de disputar la Supercopa Argentina en el estadio Al Jazira Mohammed Bin Zayed, mismo recinto en el que la Selección Argentina disputó su último amistoso antes del Mundial de Qatar.

La cita, finalmente, será el viernes 20 de enero a las 13:30 horas de Argentina, y en relación a la misma, fue el presidente de AFA, Claudio Tapia, quien se refirió a la ceremonia del partido: "La final de la Supercopa Argentina 2022 está destinada a ser un evento de celebración del fútbol, que nos complace compartir. Es importante continuar extendiendo el alcance de nuestros clubes argentinos a un gran destino como Abu Dhabi, y esperamos continuar consolidando los intercambios futbolísticos con el liderazgo del Consejo Deportivo de Abu Dhabi. Este evento es un gran paso para seguir reforzando el posicionamiento del fútbol argentino a nivel global", afirmó en el sitio oficial de la Asociación del Fútbol Argentino.