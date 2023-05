Siendo uno de los favoritos para dirigir el próximo cruce entre River y Boca, el árbitro tuvo una discutida actuación en el partido entre Independiente y Belgrano: "Pasó algo que ya sabíamos íbamos a pasar, no sorprende", soltó Pablo Vegetti.

En una semana que estará algo cortada por la Copa Libertadores; River va contra Fluminense y Boca con Colo Colo, el Superclásico del fútbol argentino igualmente comenzó a disputarse en este comienzo de la semana y la primera lupa del encuentro ya se posa sobre uno de los posibles candidatos a dirigir el encuentro.

Con Darío Herrera y Yael Falcón Pérez como los dos árbitros que disputan un lugar en el Superclásico, el primero de estos podría haber perdido algo de terreno en las últimas horas tras las críticas que recibió por parte de Pablo Vegetti, capitán de Belgrano, tras el encuentro que los encontró en este fin de semana.

Luego de dos penales muy discutidos a favor de Independiente, con principal foco en el primero de ellos, el líder del Pirata cordobés salió con los tapones de punta: "Pasó algo que ya sabíamos íbamos a pasar, no sorprende. Herrera estuvo en el VAR en el clásico contra Racing y mandarlo acá fue un error", soltó post partido.

Si bien destacó que "no es que Darío no sea buen árbitro", Vegetti comentó que la polémica que despertó la decisión de Herrera de no llamar a Falcón Pérez en el clásico de Avellaneda (durante el penal a la Academia) le pesó al juez que terminó viéndose influenciado "el empuje de la gente" que fue clave.

Si bien estas declaraciones podrían pasar por alto al entorno de Beligoy, también podría decirse que es posible que generen algunas dudas a la hora de elegir el árbitro del River - Boca ya que Herrera estuvo en el ojo de la tormenta en varios partidos consecutivos. Algo que le suma puntos al joven Yael Falcón Pérez.