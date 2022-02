De una camiseta amada por Diego a otra. De un lugar en el mundo donde Maradona fue amado al lugar en el que lo veneran. Y con un apellido que también es ilustre en la ciudad. Napoli, de la Serie A de Italia, anunció la contratación de Apolonia Berti, la hija de Alfredo, quien en la pasada temporada jugó en la Primera C para Newell's siendo la autora del primer gol del club en torneos de AFA ante Laferrere. La punta de 19 años es una completa fanática de Leo Messi y tendrá su primera experiencia en el exterior.

Apolonia comenzó en el 2019 jugando en Atlético Empalme, el club de su Empalme Villa Constitución, hasta que por redes sociales se enteró de una prueba de jugadoras en el club en el que se lució su papá. Ese día quedó y el lunes siguiente comenzó a entrenarse. En una entrevista con Interior futbolero, Apolonia contó que si bien su papá la apoyó en ese deseo, no tuvo nada que ver con su fichaje.

"Siempre me apoyó en lo que decidiera hacer. Cuando le dije que quería jugar al fútbol para pasar el tiempo se puso contento y fue la primera vez que me vino a ver a un torneo en Empalme, me dijo que le gustaba que esté metida. Y cuando le dije que iba a la prueba en Newell's se puso muy contento, me dio muchos consejos, algo que siempre hace", contó.

Berti ya viajó a Italia y se puso a disposición de la dupla Domenichetti-Castorina, pensando en el partido que tiene su equipo el domingo ante Firenze. En el pasado campeonato, el primero de la Lepra en las categorías de AFA, convirió 9 goles en 12 partidos, lo que sirvió para llegar hasta las semifinales, en las que cayó ante Belgrano, campeón de la categoría.

Apo nació el 17 de junio de 2002 y tiene pasaporte italiano. El viernes se embarcó hacia su nuevo destino, en donde firmó hasta junio de 2023. En el Nápoli compartirá equipo con Soledad Jaimes.

En un mercado de pases intenso en el fútbol argentino, Berti se suma a la larga lista de jugadoras que pasaron del fútbol de AFA al exterior como Paulina Gramaglia (de UAI Urquiza al Houston Dash de USA), Julieta Lema al Soyaux de Francia, Lucía Martelli al SSC Cittadella de la Serie B de Italia, Belén Taborda al Como de la Serie A2 o Lourdes Lezcano, de River al Sporting de Gijón, entre otras.