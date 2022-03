Dos regresos. Uno, el de la Selección al país para jugar dos amistosos. El otro, el de Estefanía Banini a la Selección. Dos grandes noticias de cara a todo lo que se viene. El equipo de Germán Portanova se prepara por un lado para el Sudamericano Sub 20, que comienza el 6 de abril en Chile, y por el otro para aprovechar una nueva ventana de amistosos que sirven como previa a la Copa América de Colombia, que será en julio.

Tres años después de su último partido, por el Mundial de Francia 2019, la capitana regresa al equipo nacional y en dos partidos que serán en suelo nacional: el jueves 7 se abril se jugará en Córdoba y el domingo 10 en San Luis, ambos partidos ante Chile. Dentro de las 23 citadas, en las que aparecen algunos otros regresos, el de la mendocina del Atlético de Madrid es el que más resuena.

Banini había sido elegida dentro del XI ideal de la FIFA al mismo tiempo que su nombre seguía sin aparecer en las listas de Argentina, aún con el cambio de entrenador durante el 2021. La salida de Carlos Borrello, que mantiene un cargo como Coordinador del fútbol femenino, con quien Estefanía había tenido diferencias en aquel Mundial que la llevaron a ser marginada posteriormente, suponía que podría devolverle la chance de representar al país. Sin embargo, desde que asumió, Portanova, el nuevo DT intentó dar pequeños pasos para unir a un plantel que necesitaba empezar de cero.

"La verdad siempre respondo lo mismo. No escondo que la he llamado, antes de cualquier fecha FIFA. Como jugadora no está en discusión. Sí estamos priorizando el grupo, con la intención de en algún momento poder convocarla. Pero siempre le doy prioridad al grupo, que es el que consigue cosas, el que logra objetivos. Estefanía en lo futbolístico no está en discusión", había dicho en febrero Portanova. Al parecer, llegó el momento del regreso.

Sin embargo, si bien la previa estará a cargo del cuerpo técnico de la Mayor, en ambos partidos no estará Portanova en el banco: el DT ya estará instalado en Chile con la Sub 20 y por eso quienes dirigirán al equipo serán Sebastián Gómez, ayudante del DT, y Christian Meloni, entrenador de la Sub 17. Y también por esa razón es que no hay jugadoras juveniles en la citación.

Entre las convocadas que también retornarán a la celeste y blanca en esta convocatoria están la central de Boca Adriana Sachs y Agustina Barroso quien se perdió los partidos con Colombia por dar positivo de COVID. Son siete convocadas de Boca, cuatro de UAI Urquiza, una de River y una de Rosario Central. El resto de las jugadoras que conforman la lista viajarán desde el exterior.