River decidió apostar a la ex entrenadora de Belgrano para la nueva temporada. De 21 equipos, sólo tres tendrán DTs mujeres.

Hay. Mujeres entrenadoras hay. En las escuelas de técnicos, todos los años siguen finalizando el curso mujeres, ex jugadoras en muchos casos, con el sueño de dirigir un equipo de Primera, del Ascenso, de Inferiores, Infantiles, de barrio. No importa. El sueño de tener el buzo puesto, de intentar plasmar los conocimientos adquiridos. Transmitir las sensaciones, la experiencia. De, también, darle una nueva identidad al puesto.

No parece ser un camino fácil y es un cambio necesario. Esta temporada, con un torneo largo por primera vez en varios años, con 21 equipos participantes en la Primera de AFA, serán apenas tres las entrenadoras mujeres: Roxana Vallejos, quien renovó su vínculo con Rosario Central en diciembre del 2021; Alejandra Amadore, quien asumió en medio del Clausura en el SAT y ahora, la nueva DT de River, Daniela Díaz, ex Belgrano.

Cuando el fútbol se hizo semiprofesional, allá por marzo de 2019, eran 4 (Vallejos, Karina Medrano en Lanús, Tatiana Monroy en Excursionistas y la dupla Juliana Román Lozano y Enriqueta Tato en Huracán). Pese al camino recorrido en estos casi tres años desde que las jugadoras comenzaron a firmar contratos con los clubes, el número se redujo.

Ante la salida de Daniel Reyes luego de la eliminación de las Millonarias de la Copa Federal (y quizá con el peso de varios superclásicos perdidos, el último por 3 a 0 en la semi del Clausura), River tuvo que salir en la búsqueda de un DT. Y la elección fue más que interesante y sacudió el mercado: fue a buscar a la entrenadora campeona de la Primera C. Daniela Díaz y su PF Yasmín Rostón se mudarán a Núñez luego de un campañón con Belgrano de Córdoba que este año jugará la B. Una apuesta fuerte para un equipo que tiene un plantel joven y talentoso pero que en los últimos años no pudo plasmar esa calidad en los resultados.

El mercado de pases de los DTs se movió mucho más durante el torneo que en el final del 2021. Serán sólo cinco los clubes que estrenarán DT cuando comience el campeonato, el 26 de febrero: Excursionistas, Platense, el ascendido Ferro, River y Boca. El caso de Boca es particular: tras disolverse la dupla técnica que conformaban Esteban Pizzi y Christian Meloni (quien se fue a la Sub 17 de Argentina), para este 2022 el Xeneize presentó nuevo cuerpo técnico. A diferencia de otros equipos, buscó a alguien que ya estaba trabajando en el club pero sin experiencia en el femenino: Jorge Martínez, ex jugador.

Sin embargo, Boca exportó a una entrenadora mujer para un cargo más que importante: Florencia Quiñones, capitana y referenta retirada en diciembre después de los dos títulos con las Gladiadoras, será ayudante de Meloni en la Sub 17 que buscará una clasificación histórica en el Sudamericano de marzo. El lugar que ocupará Flor es fundamental: que en las categorías formativas de la Selección (también dirige la Sub 15) haya una entrenadora mujer. Su imagen con el buzo de la AFA es fuerte y necesaria. Para afuera y hacia adentro.

El nuevo Reglamento de Licencias que deberán acatar los clubes de cara al comienzo de la nueva temporada y que va de la mano con las exigencias de la CONMEBOL, obliga a los clubes de Primera como punto número uno que al menos miembros oficiales de la delegación sean entrenadora, asistente, médica, kinesióloga, preparadora de arqueros, administrativa, entre otros. También, con la exigencia de presentar la nueva categoría Sub 16, en muchos casos se apostó a ex jugadoras y entrenadoras.

También en la Primera B habrá DTs femeninas: al menos tres. Indiana Fernández en Banfield, Rosana Gómez en Argentino de Rosario y Yanina Gaitán en Camioneros. En la C aún resta definir cuántos equipos van a integrar la categoría.

"Actualmente hay entre 200 y 250 técnicas recibidas, la mayoría son ex jugadoras. Después del primer Encuentro nacional de mujeres en nuestra sede y del primer Congreso Nacional de Técnicas Mujeres que se hizo en Santa Fe en 2019, se incrementó un 100% la cantidad de mujeres que quisieron estudiar y las que se recibieron", explicaron desde la Asociación de Técnicos del Fútbol Argentino. Las primeras recibidas en ATFA datan de 1998 (Mari Acevedo y Lorena Berdula). Hoy siguen siendo muchas menos mujeres las que estudian y que se reciben que los hombres. Pero que las hay, las hay. Sólo hay que darles el lugar.