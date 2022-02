De la aparición de Estefanía Banini en el XI ideal de FIFA a la nueva lista de citadas por Germán Portanova pasaron apenas 23 días. Y su ausencia una vez más generó cuestionamientos. ¿Porqué una jugadora de esa calidad no forma parte del plantel que enfrentará a Colombia? Y fue el mismo DT el que intentó explicar las razones.

"La verdad siempre respondo lo mismo. No escondo que la he llamado, antes de cualquier fecha FIFA. Como jugadora no está en discusión. Sí estamos priorizando el grupo, con la intención de en algún momento poder convocarla. Pero siempre le doy prioridad al grupo, que es el que consigue cosas, el que logra objetivos. Estefanía en lo futbolístico no está en discusión, ni su carrera, muchas de las jovencitas hoy quisieran hacerla".

Germán Portanova siempre supo que asumir en la Selección Argentina no se iba a tratar sólo de convocar jugadoras y salir a la cancha, como si eso fuera poco. Había que reconstruir una identidad, empezar casi de cero, ir de a poco en un proyecto que si bien tiene buenas intenciones necesita de tiempo y trabajo. Argentina tuvo momentos altísimos en aquel Mundial 2019 y los Panamericanos de aquel año. Sin embargo, algo se rompió. Y se dejó pasar mucho tiempo. Ahora hay que unir esas piezas.

¿Argentina puede darse el lujo de prescindir de una jugadora con sus características y con experiencia en la Selección? Está claro que en este paso a paso de Portanova, hoy las prioridades son otras. "Si nos ponemos a pensar sólo estuvimos 28 días juntos en estas fechas FIFA", remarcó el DT en DEPORTV refiriéndose a las tres ventanas del 2021 (amistosos en Brasil, México y Ecuador). Si bien los tiempos son cortos porque para julio, cuando se juegue la Copa América, faltan menos de seis meses, el entrenador está en proceso de conocer al plantel y, sobre todo, ganarse la confianza de sus jugadoras, varias con un proceso largo en la celeste y blanca.



Ese proceso, con Carlos Borrello como entrenador, incluyó momentos altos y bajos, en la cancha y en el vestuario. Tras aquel Mundial de Francia el grupo no volvió a ser el mismo. Quienes expusieron su disconformismo con el técnico, su estilo, sus formas y el juego fueron Banini, Belén Potassa, Ruth Bravo y Florencia Bonsegundo. El cambio de DT en julio del 2021 allanó el camino para los regresos. "Tengo total libertad para convocar a las jugadoras", dijo el ex UAI.

La decisión es suya. El DT reconoció haberse comunicado con la mendocina para saber cómo está. Pero su decisión sigue firme. La puerta está abierta pero siente que la convocatoria deberá llegar en el momento justo.

La ausencia de Banini es el que más ruido genera por su presente: incluída en el XI ideal de la FIFA (votación que realizan las propias jugadoras), volvió a jugar en enero tras superar una lesión en el tobillo. De a poco fue sumando minutos, volvió a la titularidad en el Atlético Madrid y este domingo volvió al gol. La mendocina es talentosa y carismática y está claro que sería un salto de calidad para el equipo.

Lo que viene

Argentina jugará el 20 y el 23 de febrero ante Colombia, el anfitrión de la Copa América. Es un rival duro pero en esta etapa para la Selección es importante recuperar el roce internacional perdido. "Lo importante es ganar rodaje siempre, siempre dándole prioridad al grupo, que se vaya asentando una idea. Lo importante está en los cimientos, la predisposición para la idea, el trabajo, para los entrenamientos".

"En momentos de partido creo que se vio buen juego, hay mucho por mejorar, estamos en una prueba muy buena, Colombia, anfitrión, juegan muy bien. Es muy bueno enfrentarnos con las mejores". La Copa América, que se juega en Bucaramanga, Cali y Armenia, será clasificatoria al Mundial: otorgará tres cupos directos y dos repechajes para Nueva Zelanda y Australia 2023, además de otros tres cupos para los Panamericanos de Chile.