El reloj marcaba 44 minutos del segundo tiempo. Jonathan Galván tomó la responsabilidad, acomodó la pelota y pateó el penal que podría haberle dado el título de la Liga Profesional a Racing. Pero por desgracia para todos los hinchas que colmaron el Cilindro de Avellaneda, Armani se quedó con la ilusión y Boca lo celebró en La Bombonera. Ahora, tras el trágico desenlace y en una conferencia caliente, Fernando Gago contó por qué pateó el volante.

Como lo marca su carácter, formado en el último tiempo como entrenador, Gago se plantó ante la prensa y respondió todo a cara de perro.Y claro, no esquivó la pregunta que en algún momento iba a llegar y que todos los fanáticos de la Academia se hicieron cuando Galván tomó la pelota más pesada de los últimos años: ¿Por qué no pateó Copetti?

Gago explicó por qué Galván pateó el penal ante River sin pelos en la lengua

"Ya lo dijo Gabi Milito en una charla espectacular: se puede practicar 20 horas practicar un penal, pero no es ni parecido a patearlo en el momento. He jugado con futbolistas de una jerarquía y de una personalidad increíble, pero no querían patear penales", comenzó Gago. Y continuó mirando fijo a la prensa: "¿Yo lo tengo que obligar a patear? ¿Yo? Si hay un jugador que tiene una personalidad bárbara y no quiere patearlo, ¿qué hago?".

Por otra parte, contó: "Contra Boca, la decidieron los futbolistas la lista. ¿Yo lo voy a obligar a patear un penal? ¿Lo podemos obligar como entrenador? ¿Vos que harías? Sí, tomás la decisión que decidan ellos. Y bueno... Son cosas que pasan en el fútbol. El que tenga más confianza, va y patea".

Además, el DT confesó que los días de descanso no estuvieron relacionados a la derrota: "Ya estaba pautado que no entrenen por tres días más allá de la victoria o la derrota. Ya estaba pautado que yo no iba a hablar más allá de si ganábamos o perdíamos".