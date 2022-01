A todos los lectores, este fiel servidor quiere comunicarles que no se trata de una broma. En las últimas horas, apareció un gran interés por parte de un equipo del ascenso para poder contar con Juan Román Riquelme, quien se retiró de la actividad profesional en 2015. Y si bien nunca se realizó el partido de despedida, los fanáticos de Boca sueñan con volver a verlo en una cancha.

Durante las últimas semanas, la declaración de Gabriel Manzini, mánager de Deportivo Merlo, equipo que milita en la Primera B, expuso al Charro en todos los sitios mundiales, ya que sostuvo que pensaban en Carlos Tevez para sus filas. Y ahora, otro equipo del ascenso posó sus ojos en el ídolo más grande de la historia del Xeneize.

Luis Ventura, entrenador de Victoriano Arenas, no quiso ser menos y apuntó al Torero para que se ponga la 10 del elenco de Valentín Alsina: “Si Tevez va a Deportivo Merlo, a mí me encantaría traer a Riquelme”, expresó en diálogo con TyC Sports. Claramente, la respuesta del DT despertó una gran ilusión en el CAVA.

Bajo la premisa de “soñar con los ojos abiertos”, el nacido en São Paulo se ilusionó con último baile de Román, quien tiene 43 años y se alejó de las canchas hace 7 primaveras, con la camiseta de Argentinos Juniors: “A lo mejor se aburre un poco como vicepresidente de Boca. A mí me encantaría… ¿Vos te crees que anda mal, gordito así como está?”, esbozó.

Además, Ventura se refirió a la gran idea que tuvieron los directivos de Deportivo Merlo al querer incorporar al Apache, lo que despertó su interés por Juan Román Riquelme: “Si yo hubiera tenido dos manguitos para tentarlo lo hubiera ido a buscar, aunque a él no le hace falta la plata. Me parece una idea genial”, sostuvo. Soñar no cuesta nada. ¿Habrá un The Last Dance del 10?