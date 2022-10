Tras unas históricas elecciones que se hicieron esperar más de la cuenta, Fabián Doman se ganó la posibilidad de ser el nuevo presidente de Independiente y, buscando cambiar la cara del club, quiere comenzar su gestión en el Rojo con todo y por eso apuntará a un peso pesado del continente para sentarse en el banco.

A la espera de que Julio César Falcioni dirija al primer equipo en las cuatro fechas que le restan a Independiente en la Liga Profesional, la nueva dirigencia ya se habría comunicado con quien es uno de los deseos de Juan Román Riquelme para Boca en caso de que Hugo Ibarra no continúe en el banco durante el 2023.

Tratando de apelar su retiro como futbolista en el club, Doman y compañía ya habrían comenzado a tener conversaciones con Ricardo Gareca para que este sea quien lleve las riendas de un equipo al que intentarán ponerlo nuevamente en las primeras planas. Una opción que es más viable de lo que parece.

Sin trabajo desde su salida de la Selección de Perú, los primeros contactos entre Gareca y la dirigencia parecieran ser positivos para las dos partes. Sin una oferta formal sobre la mesa, el ex DT de Vélez vería con buenos ojos volver al país pese a que no estaría dispuesto a negociar mientras no se confirme la salida de Falcioni, con quien mantiene una relación de amistad.

Por otro lado, mientras charlan con Gareca para llevarlo a Independiente, la dirigencia maneja algunas alternativas para estar preparados ante una respuesta negativa. Entre estos, quienes aparecen Gustavo Quinteros, actualmente en Colo Colo, y Matías Almeyda, entrenador del AEK Atenas de Grecia.

¿Por qué Riquelme no buscó a Gareca para Boca?

De esta manera, si todo continúa su desarrollo, Independiente podría quedarse con una de las opciones que tenía Riquelme en carpeta en caso de que Ibarra no siga en el cargo. Igualmente, la misma generaba algo de disconformidad en algunos hinchas ya que todavía no perdonan al Tigre por su paso del Xeneize a River.