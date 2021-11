Juan Fernando Quintero busca salir del Shenzhen de China para volver a aterrizar en uno de los clubes que le abrirá las puestas por siempre: River. Mientras el equipo de Marcelo Gallardo encamina el campeonato local, el colombiano habló de todo y hasta se animó elogiar a Juan Román Riquelme.

"Riquelme inspiró a muchas generaciones. Quiero agradecerle por todo lo que hizo, sin darse cuenta, para mi carrera y la de muchas personas. Me inspiró a tener pasión por el fútbol", aseguró el zurdo sobre el actual vicepresidente de Boca en Super Deportivo Radio.

Además, el enganche recordó cuando el ídolo xeneize lo elogió post-final de Madrid: "El respeto es máximo y la admiración es mucha. En su momento tuvo la oportunidad de hablar bien de mi, me llenó de orgullo y me inspiró a seguir haciendo las cosas bien. Fue el reconocimiento de una persona que ha sido emblemática para el fútbol argentino y muchas generaciones. Es Boca y River pero a mi me llenó de orgullo y satisfacción".

"Cuando la pisaba, colocaba pelotas de gol, los tiros libres... Son cualidades que eran de admirar. Son personas que a uno lo inspiraron y lo ayudaron a tener esa pasión por el fútbol", cerró Quintero sobre Riquelme. ¿Se reencontrarán en algún Superclásico?